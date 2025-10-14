£Î£Ù¶â¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ²¼¤²¤ë
Åìµþ»þ´Ö15:54¸½ºß
£Î£Ù¶âÀèÊªDEC 25·î¸Â¡Ê£Ã£Ï£Í£Å£Ø¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á4118.90¡Ê-14.10¡¡-0.34%¡Ë
¥ê¥¹¥¯·Ù²ü¤ÎÆ°¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢½µÌÀ¤±¤Î3960¥É¥ëÂæ¤«¤é¤Î¾å¾º¤¬Â³¤¡¢Àè½µ¤Î¹âÃÍ¤òÄ¶¤¨¤Æ»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¤Þ¤¿¤â¹¹¿·¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¸á¸å¤ËÆþ¤Ã¤Æ4190.90¥É¥ë¤Þ¤Ç¾å¾º¤â¡¢¤½¤Î¸å4106¥É¥ë¤Þ¤Ç²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
