¶áÆ£Àé¿Ò¡¡É×¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±ÂÀÅÄ¤È¡ÖÉ×ÉØ¤ÇCM¤Î¥®¥ã¥é¤¬¡Ä¡×¾®À¼¤ÇË½Ïª¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤âÀä¶ç
¡¡¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ú¸ø¼°¡Û¡×YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡Ö¥ª¥Õ¥ì¥³¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¡Ê¶âÍË¿¼ÌëÊüÁ÷¡Ë¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ë¶áÆ£Àé¿Ò¡Ê35¡Ë¤¬É×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡×ÂÀÅÄÇîµ×¡Ê41¡Ë¤È¤Î¥®¥ã¥é»ö¾ð¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½DFËêÌîÃÒ¾Ï»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¶âÁ¬»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£ËêÌî¤Ï¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¡Íøµë¡¢¥´¡¼¥ëµë¡¢Ï¢¾¡µë¡¢Ìµ¼ºÅÀµë¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡È¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡É¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¥Á¡¼¥à¤ä¸Ä¿Í¤Ç·ÀÌóÆâÍÆ¤Ï°ã¤¦¤È¤·¡¢³¤³°¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Î¾¡Íøµë¤¬1»î¹ç¤Ç4·å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¶áÆ£¤Ï¡ÖÉ×ÉØ¤Ç¤âÆ±¤¸CM¤Ç¤â¥®¥ã¥é¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾×·â¹ðÇò¡£¡Ö¤¦¤Á¤Î»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ë³Û¤ÈµÈËÜ¶½¶È¤ËÆþ¤ë³Û¤¬¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾®À¼¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏËêÌî»á¤â¡Ö¤¨¤Ã¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£