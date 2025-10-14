Â¼¾å¿®¸Þ·ëº§¡ª43ºÐÆÈ¿È¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡¡¤«¤Ä¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ëº§´Ñ¡Ö¶È³¦¤Î¿Í¤Ï·ù¡×¡Ö¼¡½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡Ä¡×
¡¡¡ÖSUPER¡¡EIGHT¡×Â¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¤¬14Æü¡¢·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ½÷À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢½ñÌÌ¤Ç¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯·ÝÇ½³èÆ°30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ïº£Ç¯7·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾®Àô¹§ÂÀÏº¡¢Â¼¾å¤ÈÆÈ¿È¤ò´Ó¤¯·ÝÇ½¿Í¤È¤È¤â¤ËÎø°¦´Ñ¤ä·ëº§´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¡¢Â¼¾å¤ÏÎø¿Í¤Ëµá¤á¤ë¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡Ö½ÐÌò¤ÎÊý¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤ªÁê¼ê¤Ë·ÝÇ½¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òµá¤á¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê¸òºÝ¤ò¡Ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¡¢¤â¤·½ÐÌò¤ÎÊý¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¡¢¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡Ë¥Ñ¥·¥ã¤Ã¤È¤¤¤«¤ì¤¿¤é¡Ê¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤¿¤é¡Ë¡Ä¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤«¸åÇÚ¤È¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ä¾ÀÜ¤«´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¼¡¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤Û¤Ü·ëº§¤òÁ°Äó¤Ë¡Ä¡×¤È¤âÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯3·î¤ËÊÌ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤â¡¢¼«¿È¤Î·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡ËÁ´Á³¤Ê¤¤¤Ã¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤â¤¦¶È³¦¤Î¿Í¤Ï·ù¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö¤Û¤ó¤Ç²¿¤«¤½¤ì¤¬·ù¤ä¤«¤é¼¤á¤Æ·ëº§¤·¤Þ¤¹¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤â¤ª¤Ã¤¿¤é¡¢¡È¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¼ø¤«¤êº§¤Ç¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ó¤Ê¶¯¹ÔÆÍÇË¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¥ë¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¤«¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÌäÂê¤¢¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¡¡¡Öº£¤ÎÍýÁÛ¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¤È¤³¤í¤ÏÀÅ¤«¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¤¡£¤¤¤Á¤¤¤Á¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ãÁû¤®¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÊý¤Ï¤â¤¦¡Ê·ù¡Ë¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£