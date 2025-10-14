¥¨¥Ð¡¼¥¹¡¡¾Þ¥ì¡¼¥¹¾Þ¶â¼è¤êÊ¬¤Ï¡Ö19¡§1¡×¡¡¥Í¥¿¹ç¤ï¤»¤»¤º¹ç¥³¥ó»°Ëæ¤ÎÄ®ÅÄ¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Ê¤é¹Ô¤±¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¨¥Ð¡¼¥¹¡×¤ÎÄ®ÅÄÏÂ¼ù¡Ê33¡Ë¤Èº´¡¹ÌÚÎ´»Ë¡Ê32¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÂç¸ç¤Î·Ý¿ÍÎÎ¼ý½ñ¡×¡Ê·îÍË¸å11¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Î¾Þ¶â¤ò¡Ö19¡§1¡×¤ÇÊ¬¤±¤ëÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥Ð¡¼¥¹¤ÏºòÇ¯¤ÎM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç4°Ì¤Ë¡£º£Ç¯¤ÎABC¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤·¡¢¾Þ¶â100Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¹ç¥³¥ó»°Ëæ¤Ç¥Í¥¿¹ç¤ï¤»¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Ä®ÅÄ¡£º´¡¹ÌÚ¤¬¡ÖÍ¥¾¡¾Þ¶â¡¢19²¶¤Ë¤¯¤ì¡£¤ªÁ°¤Ï1¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¹ç¥³¥ó¹Ô¤±¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢Ä®ÅÄ¤Ï¹ç¥³¥ó¤òÁª¤ó¤À¡£¤½¤³¤«¤é¾Þ¶â¤Î³ä¹ç¤¬19¡§1¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä®ÅÄ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¤½¤Îº¢¤Ï·è¾¡¤È¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£Æñ¤·¤¤ÏÃ¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢ABC¤È¤«Í¥¾¡¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¼«¿È¤Î¼è¤êÊ¬¤Ï5Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¡È²¿¤Ë¾Þ¶â»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤âº¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢5Ëü¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£