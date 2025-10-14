¡Ú Â¼¾å¿®¸Þ ¡Û¡¡·ëº§¤òÈ¯É½¡¡¡Ö¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¡×¡Öº£¸å¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
SUPER EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖSTARTO ENTERTAINMENT¡×¼Ò¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢Â¼¾å¿®¸Þ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶Ó½©¤Î¸õ¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤´·ò¾¡¤Î¤³¤È¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯·ÝÇ½³èÆ°£³£°Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢Êó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼¾å¿®¸Þ¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¸å¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤«¡¢µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤ª¤ª¤¤Ë¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö2025Ç¯10·î14Æü¡¡Â¼¾å¿®¸Þ¡×¤È¡¢µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
