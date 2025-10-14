ºòÇ¯½àV¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ø¡¡»°°æ½»Í§³¤¾å¡¦³òÂôÏÂ²ÂÆà¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¤Î¼Ú¤ê¤Ï¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ÇÊÖ¤¹¡×19Æü12»þ10Ê¬¹æË¤ ¡ª
Âè11²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁÍ½Áª²ñ¤È¤Ê¤ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ in ½¡Áü¡¦Ê¡ÄÅ¡Ê19Æü¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ»°°æ½»Í§³¤¾åÎ¦¾åÉô¤¬º£·î¾å½Ü¤ËÄ¹Ìî¸©¾®½ô»Ô¤Ç¹ç½É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Á°²óÂç²ñ¡¢½àÍ¥¾¡¤Ç¥¢¥ó¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ5000mÂåÉ½¤Î³òÂôÏÂ²ÂÆà¡Ê26¡Ë¤¬¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Q.¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¾õÂÖ¤Ï
³òÂôÏÂ²ÂÆàÁª¼ê¡§
»ä¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ3²óÌÜ¤Î±ØÅÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²áµî3Ç¯´Ö¤ËÈæ¤Ù°µÅÝÅª¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¤¬Îý½¬¤ò¤³¤Ê¤»¤Æ¤¤¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£Ç¯¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡ÊÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ½÷»Ò±ØÅÁ¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÍèÇ¯¡¢ºÆÍèÇ¯¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë²¿¤«¤¹¤´¤¤¤¤¤¤ÃÊ³¬¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
£Ñ.ºòÇ¯¤Ï¥¢¥ó¥«¡¼¤òÌ³¤á¶è´Ö¾Þ¤ÎÁö¤ê¤ÇÌÔÄÉ¤¹¤ë¤â¡¢7ÉÃº¹¤Ç2°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤Ï
³òÂôÁª¼ê¡§
ºòÇ¯¤ÏÍ¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¤Î2°Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸åÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤¹¤´¤¯²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Î¼Ú¤ê¤Ï¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ÇÊÖ¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
Q.Áö¤ê¤¿¤¤¶è´Ö¤Ï
³òÂôÁª¼ê¡§
´õË¾¤Ï¡Ä¡Ê¾Ð¡ËÀäÂÐ¤Ë¤É¤³¤òÁö¤ê¤¿¤¤¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¤ÎÇÛÃÖ¤ÎÊý¤¬ÀäÂÐ¾å¤òÁÀ¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤È»ä¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¶è´Ö¤â¥í¥ó¥°¤Î¶è´Ö¤â¥®¥ê¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤É¤³¤Ç¤âÁö¤ì¤Þ¤¹¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Çº£¤ÏÎý½¬¤·¤Ê¤¬¤éµ¤»ý¤Á¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤è¤¦¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£
Q.¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï
³òÂôÁª¼ê¡§
¤É¤Î¶è´Ö¤Ç¤â¶è´Ö¾Þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëÁö¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ê¤µ¤é¤Ë¡Ë¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¤Ç¤Ï°ìÅÙ¤ÏÀèÆ¬¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢Í¥¾¡¤òÁè¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢É¬¤º¥¯¥¤¡¼¥ó¥º8°ÊÆâ¡Ê¥·¡¼¥É¤È¤Ê¤ë¾å°Ì8¥Á¡¼¥à¡Ë¤Ç¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£
¢£Á´¹ñÅý°ìÍ½Áª²ñ¡Ø¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¡Ù
10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë12»þ10Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È
¢£¡Ø¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¡Ù
11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë