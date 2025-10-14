STARTO¥¿¥ì¥ó¥È·ëº§Áê¼¡¤°¡¢º£Ç¯£³¿ÍÌÜ¡¡ÂçÁÒÃéµÁ¤ËÂ³¤Â¼¾å¿®¸Þ¤â¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡¿¶áÇ¯¤Î°ìÍ÷
STARTO¡¡ENTERTAINMENT¤Ï14Æü¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×SUPER¡¡EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¤¬·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ½÷À¡£2·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÂçÁÒÃéµÁ¡Ê40¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï2¿ÍÌÜ¤Î´ûº§¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£
STARTO¡¡ENTERTAINMENT½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·ëº§È¯É½¤Ïº£Ç¯¤Ç3¿ÍÌÜ¡£1·î3Æü¤ËWEST.¶Í»³¾È»Ë¡Ê36¡Ë¤¬¡¢¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2·î24Æü¤Ë¤ÏSUPER¡¡EIGHT¤ÎÂçÁÒÃéµÁ¡Ê40¡Ë¤¬°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤ÏÆ±»öÌ³½ê½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·ëº§È¯É½¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£24Ç¯¤Ï²áµîºÇÂ¿6¿Í¤¬È¯É½¤¹¤ë·ëº§¥é¥Ã¥·¥å¤À¤Ã¤¿¡£24Ç¯1·î11Æü¤Ë¤ÏDOMOTO¤ÎÆ²ËÜ¹ä¡Ê46¡Ë¤È¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤ÎÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡Ê31¡Ë¤¬·ëº§¤òÅÅ·âÈ¯É½¡£Æ±16Æü¤Ë¤ÏÃæ´ÝÍº°ì¡Ê42¡Ë¤È¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎºûºêÎ¤ºÚ¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£
Æ±3·î¤ÏNEWS¤«¤é2¿Í¤¬·ëº§¡£3Æü¤Ë²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡Ê38¡Ë¤¬°ìÈÌ½÷À¤È¡¢Æ±13Æü¤Ë¤Ï¾®»³·Ä°ìÏº¡Ê41¡Ë¤¬AAA¤Î±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¡Ê39¡Ë¤È¤Î·ëº§È¯É½¤·¤¿¡£6·î¤Ë¤ÏHey¡ªSay¡ªJUMPÍ²¬Âçµ®¡Ê34¡Ë¤¬½÷Í¥¤Î¾¾²¬çýÍ¥¡Ê30¡Ë¤È·ëº§¡£8·î¤Ë¤âHey¡ªSay¡ªJUMPÈ¬²µ½÷¸÷¡Ê34¡Ë¤¬°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×2¿ÍÌÜ¤Î´ûº§¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1Ç¯´Ö¤Ç6¿Í¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢21Ç¯¤Î3ÁÈ¡ÊÝ¯°ææÆ¡¢ÁêÍÕ²íµª¡¢ºäËÜ¾»¹Ô¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëÂ¿¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¢¡¶áÇ¯¤ÎSTARTO¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·ëº§¡¢¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï¤ªÁê¼ê
¢§25Ç¯2·î24Æü¡¡SUPER¡¡EIGHTÂçÁÒÃéµÁ¡Ê°ìÈÌ½÷À¡Ë
¢§Æ±Ç¯1·î3Æü¡¡WEST.¶Í»³¾È»Ë¡Ê¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¸µ½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¡Ë
¢§24Ç¯8·î12Æü¡¡Hey¡ªSay¡ªJUMPÈ¬²µ½÷¸÷¡Ê°ìÈÌ½÷À¡Ë
¢§Æ±6·î7Æü¡¡Hey¡ªSay¡ªJUMPÍ²¬Âçµ®¡Ê½÷Í¥¾¾²¬çýÍ¥¡Ë
¢§Æ±3·î13Æü¡¡NEWS¾®»³·Ä°ìÏº¡ÊAAA±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¡Ë
¢§Æ±3·î3Æü¡¡NEWS²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡Ê°ìÈÌ½÷À¡Ë
¢§Æ±1·î16Æü¡¡KAT¡ÝTUNÃæ´ÝÍº°ì¡Ê¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ºûºêÎ¤ºÚ¤µ¤ó¡Ë
¢§Æ±1·î11Æü¡¡¡ÊÅö»þ¡ËKinKi¡¡KidsÆ²ËÜ¹ä¡Ê¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼ZÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡Ë