±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¸¥§¥ì¥Ã¥È¤¬¥¤¥ó¥¸¥å¥¢¥êー¥ê¥¹¥ÈÅÐÏ¿¡Äºòµ¨B¥êー¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó

¡¡B1ÅìÃÏ¶è¤Î±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï10·î14Æü¡¢¥°¥é¥ó¥È¡¦¥¸¥§¥ì¥Ã¥È¤ÎÉé½ý¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥¸¥å¥¢¥êー¥ê¥¹¥ÈÅÐÏ¿¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß32ºÐ¤Î¥¸¥§¥ì¥Ã¥È¤Ï208¥»¥ó¥Á110¥¥í¤Î¥Ñ¥ïー¥Õ¥©¥ïー¥É¡£¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー¤È¥æ¥¿¡¦¥¸¥ã¥º¤ËºßÀÒ¤·¡¢NBA¤ÇÄÌ»»8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢D¥êー¥°¡Ê¸½G¥êー¥°¡Ë¤äÃæ¹ñ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2018Ç¯¤Ë½éÍèÆü¤·¤¿¡£±§ÅÔµÜ¤Ë¤Ï2022－23¥·ー¥º¥óÅÓÃæ¤Ë²ÃÆþ¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤ÏB1¥êー¥°Àï58»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ14.2ÆÀÅÀ6.8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É2.0¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢3Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëB¥êー¥°Í¥¾¡¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡½êÂ°4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿Âè1Àá¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âè2Àá¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¡£±¦Â´ØÀáµ÷¹ü¹üÆð¹üÂ»½ý¡¢±¦æú¹üÆâ²Ì¹üºÃ½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢11·î9Æü¤Þ¤ÇºÆÅÐÏ¿ÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¸¥§¥ì¥Ã¥È¤Î2024－2025¥·ー¥º¥ó¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡ª