±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ïー¥Ñー¤È·ÀÌó¡ÄÉé½ýÎ¥Ã¦¼ÔÈ¯À¸¤ËÈ¼¤¤NBA·Ð¸³¼Ô¤ò¶ÛµÞÊä¶¯

¡¡B1ÅìÃÏ¶è½êÂ°¤Î±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï10·î14Æü¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ïー¥Ñー¤È2025－26¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¿·µ¬Áª¼ê·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ïー¥Ñー¤Ï10·î15Æü¤ÎÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥ÄÀï¤è¤ê¥Ù¥ó¥ÁÅÐÏ¿¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤Ç¸½ºß36ºÐ¤Î¥Ïー¥Ñー¤Ï¡¢208¥»¥ó¥Á108¥¥í¤Î¥Ñ¥ïー¥Õ¥©¥ïー¥É¡£¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÇNBAÄÌ»»22»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢2020－21¥·ー¥º¥ó¤ËµþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¤ÇB¥êー¥°¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¤¿¡£µþÅÔ¡¢±ÛÃ«¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥º¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì2¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥×¥ìー¤·¡¢2024－25¥·ー¥º¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¤ー¥°¥ë¥¹Ì¾¸Å²°¤Ø°ÜÀÒ¡£ÁÐÊý¹ç°Õ¤Î·ÀÌó²ò½ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿11·î15Æü¤Þ¤Ç¤Ë13»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ6.3ÆÀÅÀ5.0¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¡£º£Ç¯8·î¤«¤é¤Ï·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¤ÇÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·²ÇÏ¤«¤éÎý½¬À¸¤Î³èÆ°½ªÎ»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ïー¥Ñー¤Ï¡¢·²ÇÏ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·²ÇÏ¤Ç¤Î·Ð¸³¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÁÈ¿¥Á´¤Æ¤¬¡¢»ä¤È²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Áー¥à¤ÇÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¡¢¤½¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ê¡¢¼Á¤Î¹â¤¤ÁÈ¿¥¡¢¤½¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ãç´Ö¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¹â¤Ë½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£·²ÇÏ¤Îº£¸å¤Î¤´³èÌö¤ÈÀ®¸ù¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¥¥ã¥ê¥¢¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¡¢¾ï¤ËÅØÎÏ¤òÂ³¤±¡¢ºÇ¹â¤Î¥×¥ìー¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ë½êÂ°¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿±§ÅÔµÜ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¥Áー¥à¤ÈÁÈ¿¥¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯¡¢¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡ª°ì½ï¤ËÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢±§ÅÔµÜ¤ÏÆ±ÆüÉÕ¤Ç¥°¥é¥ó¥È¡¦¥¸¥§¥ì¥Ã¥È¤Î¥¤¥ó¥¸¥å¥¢¥êー¥ê¥¹¥ÈÅÐÏ¿¤âÈ¯É½¡£¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¤ËÈ¼¤¤¡¢B¥êー¥°¤Ç¤Î¥×¥ìー·Ð¸³¤âËÉÙ¤Ê¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤ò¶ÛµÞÊä¶¯¤·¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±ÛÃ«»þÂå¤Ë¤Ï35ÆÀÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¤ò¸«¤»¤¿¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ïー¥Ñー