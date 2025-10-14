¸Åµ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Î³ÚÅ·¥â¥ó¥¡¼¥º¡¢ÂæÏÑ¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¡¡Ê¿Ìî»áÎ¨¤¤¤ëÃæ¿®¤È½é¤ÎÆüËÜ¿Í´ÆÆÄÂÐ·è
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤Ï13Æü¡¢ÂæÏÑ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·ü¤±¤¿¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ4ÀïÌÜ¤¬ÆîÉô¡¦¹âÍº»Ô¤ÎÀ¡À¶¸ÐÌîµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¸Åµ×ÊÝ·òÆó´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë³ÚÅ·¥â¥ó¥¡¼¥º¤¬Åý°ì¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ò4¡½3¤Ç²¼¤·¤¿¡£Ê¿Ìî·Ã°ì´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ëÃæ¿®¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤ÈÂæÏÑ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÇ¯´ÖÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£1990Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÆüËÜ¿Í´ÆÆÄÂÐ·è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£
Ãæ¿®¤Ï¸å´üÍ¥¾¡¤·Ç¯´Ö¾¡Î¨¤¬1°Ì¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÂæÏÑ¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á°´üÍ¥¾¡¤ÇÆ±2°Ì¤ÎÅý°ì¤ÈÆ±3°Ì¤Î³ÚÅ·¤¬3¾¡Àè¼è¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÀï¤Ã¤¿¡£Åý°ì¤Ë¤Ï1¾¡¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³ÚÅ·¤Ï2»î¹çÌÜ¤«¤é3Ï¢¾¡¤ò·è¤á¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò2ÇÔ¤Î¾õÂÖ¤«¤é3Ï¢¾¡¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿½é¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
13Æü¤Î»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤éÎ¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤¬Â³¤¤¤¿¡£³ÚÅ·¤Ï¸Þ²óÎ¢¤ËÅý°ì¤«¤é2ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¼·²óÎ¢¤Ë¤â1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡£¤À¤¬¶å²óÉ½¤Ë40ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢ÎÓÃÒÊ¿¤¬3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¡¢±äÄ¹Àï¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
½½²óÉ½¤ÏÎÓÝ÷°é¤Î°ÂÂÇ¤ÈÎÂ²È±É¤Î»àµå¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¡¢ÂåÂÇ¤ÎÎÓÎ©¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£½½²óÎ¢¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¡¢¾¡Íø¤ò·è¤á¤¿¡£
ÂæÏÑ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï18Æü¤Ë³«Ëë¡£4¾¡Àè¼è¤Ç¡¢3»î¹çÌÜ¤Þ¤Ç¤ÏÂæËÌ¥É¡¼¥à¡ÊÂæËÌ»Ô¡Ë¡¢4»î¹çÌÜ¤Ï³ÚÅ·Åí±àÌîµå¾ì¡ÊËÌÉô¡¦Åí±à»Ô¡Ë¤Ç¹Ô¤¦¡£5»î¹çÌÜ°Ê¹ß¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢ÂæÃæ¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëÌîµå¾ì¡ÊÃæÉô¡¦ÂæÃæ»Ô¡Ë¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡Ê¼ÕÀÅ雯¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
