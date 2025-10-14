ËüÇî¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥ï¡¼¥ë¥É´Û¡×¤ËÊÌ¤ì¡¡±ä¤Ù110Ëü¿ÍÄ¶¤¬Íè¾ì¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂçºåÃæ±û¼Ò¡ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬13ÆüÊÄËë¤·¡¢ÂæÏÑ¤¬Ì±´Ö´ë¶È¡Ö¶Ì»³¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Æ¥Ã¥¯¡×Ì¾µÁ¤Ç½ÐÅ¸¤·¤¿¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥ï¡¼¥ë¥É´Û¡×¤âËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£184Æü´Ö¤Î²ñ´üÃæ¤ÎÍè´Û¼Ô¿ô¤Ï±ä¤Ù110Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£Æ±¼Ò¤Î²«»ÖË§¡Ê¤³¤¦¤·¤Û¤¦¡ËÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤Ï¡¢Æ±¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç·Ç¤²¤¿¡Ö¶¦¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÎÀº¿À¤Ï¡Ö°ú¤Â³¤À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç·Ñ¾µ¤µ¤ì¡¢µ±¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¤ÏÇîÍ÷²ñ¹ñºÝ»öÌ³¶É¡ÊBIE¡Ë¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡ÖÂæÏÑ¡×Ì¾µÁ¤Ç¤Î»²²Ã¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·ÐºÑÉô¡Ê·ÐºÑ¾Ê¡Ë¤Î³°³ÔÃÄÂÎ¡¢ÂæÏÑËÇ°×¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÃæ²ÚÌ±¹ñÂÐ³°ËÇ°×È¯Å¸¶¨²ñ¡¢TAITRA¡Ë¤Î100¡ó½Ð»ñ¤ÇÀßÎ©¤·¤¿¶Ì»³¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò½ÐÅ¸¡£¡Ö¥é¥¤¥Õ¡×¡Ö¥Í¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¡Ö¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿»°¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤òÀß¤±¡¢ÂæÏÑ¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¼ÂÎÏ¤òÀ¤³¦¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
13ÆüÌë¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬ÌÀ¤«¤ê¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤é¤ÏÊú¤¹ç¤¤¡¢²ñ¾ì¤ÏÇï¼ê¤È¾Ð¤¤À¼¤Ç²¹¤«¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
²«»á¤Ï¡¢Å¸¼¨¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó´Ö¸òÎ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤Î¹ñÌ±³°¸ò¤ËºÇ¹â¤Î°ì¥Ú¡¼¥¸¤ò¹ï¤ó¤À¤È¸ÀµÚ¡£¥Æ¥Ã¥¯¥ï¡¼¥ë¥É´Û¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÂæÏÑ¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤¯¤Æ»³¤¬Â¿¤¤¹ñ¤¬¤¤¤«¤ËÈþ¤·¤¯¡¢°ÎÂç¤«¤òÀ¤³¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö·ë¤ÓÉÕ¤¡¢¶¦¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿®¤¸¤ë¿®Ç°¤Ï¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬Á°¿Ê¤·Â³¤±¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥Æ¥Ã¥¯¥ï¡¼¥ë¥É´Û¤ÏÆüËÜ¤äÂæÏÑ¡¢À¤³¦¤Î¿ôÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£9·î¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÆâ¤Î¡Ö¥é¥¤¥Õ·à¾ì¡×¤¬¡¢Í¥¤ì¤¿¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤òÉ½¾´¤¹¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥¨¥¥¹¥Ý¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÅ¸¼¨¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼ÉôÌç¤ÇÆ¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÍÌÌÀ¼î¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
