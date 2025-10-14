¥Üー¥É¥ë¥¢¡¢¾å´üºÇ½ª¤¬34¡óÁý±×¤ÇÃåÃÏ¡¦6-8·î´ü¤â35¡óÁý±×
¡¡¥Üー¥É¥ë¥¢ <4413> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬10·î14ÆüÂç°ú¤±¸å(16:00)¤Ë·è»»(¹ñºÝ²ñ·×´ð½à=IFRS)¤òÈ¯É½¡£26Ç¯2·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(3-8·î)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ33.6¡óÁý¤Î10.1²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¤¬¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î23.4²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï43.2¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯Æ±´ü¤Î42.2¡ó¤È¤Û¤ÜÆ±¿å½à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿9-2·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ28.0¡óÁý¤Î13.3²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë6-8·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ35.1¡óÁý¤Î5.7²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¤¬¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î20.2¡ó¢ª18.4¡ó¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£
