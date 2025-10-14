WÇÕ»Ë¾å2ÈÖÌÜ¤Î¡È¾®¹ñ¡É¤Î²÷µó¡ª¡¡FIFA²ñÄ¹¡¢½é½Ð¾ì¤Î¥«¡¼¥Ü¥Ù¥ë¥ÇÂåÉ½¤ò½ËÊ¡¡Ö¤³¤Î½Ö´Ö¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥ã¥ó¥Ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î»á¤¬¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°Instagram¤Ë¤Æ¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¥«¡¼¥Ü¥Ù¥ë¥ÇÂåÉ½¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¤¬13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ó°Ì¤ÇºÇ½ªÀá¤ò·Þ¤¨¤¿¥«¡¼¥Ü¥Ù¥ë¥ÇÂåÉ½¤Ï¥¨¥¹¥ï¥Æ¥£¥ËÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£¾¡Íø¤·¤¿»þÅÀ¤ÇËÌÃæÊÆ¹Ô¤¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¸åÈ¾³«»ÏÄ¾¸å¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë3ÆÀÅÀ¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ3¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢ÂçËÜÌ¿¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥«¥á¥ë¡¼¥óÂåÉ½¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢Æ±¹ñ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂçÀ¾ÍÎ¤ËÉâ¤«¤Ö10¤ÎÅç¡¹¤«¤é¤Ê¤ë¥«¡¼¥Ü¥Ù¥ë¥Ç¤Î¿Í¸ý¤ÏÌó52Ëü5000¿Í¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËËÜÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¹ñ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï»Ë¾å2ÈÖÌÜ¤Ë¾¯¤Ê¤¤¿ô»ú¤È¤Î¤³¤È¤À¡Ê1ÈÖ¤Ï¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¾®¹ñ¤ÎÎò»ËÅª²÷µó¤ò¼õ¤±¤¿¡¢FIFA¤Î¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î²ñÄ¹¤Ï¼«¿È¤Î¸ø¼°Instagram¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÎò»ËÅª½Ö´Ö¤¬¥«¡¼¥Ü¥Ù¥ë¥Ç¤ËË¬¤ì¤¿!!¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£ÍèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ë»Ë¾åºÇÂç¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢·¯¤¿¤Á¤Î¹ñ´ú¤¬ËÝ¤ê¡¢¹ñ²Î¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¡£¤³¤Î½Ö´Ö¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡º£Âç²ñ¤è¤ê½Ð¾ì¹ñ¤¬¡Ø48¡Ù¤Ø¤È³ÈÂç¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Èá´ê¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥«¡¼¥Ü¥Ù¥ë¥ÇÂåÉ½¡£Íè²Æ¡¢ËÌÃæÊÆ¤ÎÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡È¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¾®¹ñ¡É¤ËÃíÌÜ¤À¡£
