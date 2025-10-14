¼ª¤ÎÉÔ²÷´¶¤Û¤Ü0¡£¿·ºî¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î3,000±ß¤Á¤ç¤¤¤Ç¤¹
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤ÇËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡£
ËÜÆü2025Ç¯10·î14Æü¤Ï¡¢¼ª¤òºÉ¤¬¤º¤Ë²»³Ú¤¬³Ú¤·¤á¤ëUGREEN¡Ê¥æ¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖHiTune S7¡×¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ
UGREEN¤Î¡ÖHiTune S7¡×¤¬40¡ó¥ª¥Õ¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¤Î¿·ºî¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬Ä¶ÆÃ²Á¤Ç¤¹
UGREEN¡Ê¥æ¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖHiTune S7¡×¤¬40%¥ª¥Õ¡£2025Ç¯9·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢º£¤À¤±3,594±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢°åÎÅµé¥·¥ê¥³¡¼¥ó¡Ü·Á¾õµ²±¥ï¥¤¥ä¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¥µ¥¤¥º¤Î¼ª¤Ë´°àú¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¡£
ÊÒ¼ª8.7g¤Î·Ú¤µ¤ÇÄ¹»þ´Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¼ª¤ËÉÔ²÷´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢¼ª¤òºÉ¤¬¤º¤Ë²»³Ú¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¼ª¤¬¾ø¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´Ä¶²»¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é²»³Ú¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø»þ¤ÎÅÅ¼Ö¤ä¥Ð¥¹Æâ¤Ê¤É¼þ°Ï¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¤è¡£
¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¦¥ó¥ÉÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¡£²»Ï³¤ì¤¬¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È
Âî±Û¤·¤¿²»³ÚÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö11mm¡ß18mm PU¡×¡Ü¡Ö¥Á¥¿¥ó¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¿¶Æ°ÈÄ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤òÅëºÜ¡£
±Ç²è´Û¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©ÂÎÅª¤ÇÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ëÄã²»¤È¡¢¼«Á³¤ÇÎ×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ø¸þÀ¤¬¶¯¤¤¤¿¤á²»¤¬½Ð¤ëÌÌÀÑ¤¬¹¤¯¤Æ¤â²»Ï³¤ì¤¬¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢Ë×Æþ´¶¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤è¡£
4¤Ä¤Î¥Þ¥¤¥¯¤òÆâÂ¢¤·¡¢¼þÊÕ¤Î¥Î¥¤¥º¤òÄã¸º¡£¥¯¥ê¥¢¤Ê²»À¼¤Ç²ñÏÃ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
IPX5¤ÎËÉ¿åÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Î±¿Æ°¤äÆÍÁ³¤Î±«¤ÇÇ¨¤ì¤Æ¤â¸Î¾ã¤¹¤ë¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇÂç28»þ´Ö¤âÏ¢Â³ºÆÀ¸¤¬¤Ç¤¤ë¥í¥ó¥°¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¡£ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤«¤é¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â¼«Í³¼«ºß¡ª
Ä¹»þ´Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÆâÂ¢¤·¡¢¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤ÇºÇÂç28»þ´Ö¤ÎÏ¢Â³ºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¡£Æü¾ï»È¤¤¤«¤éÎ¹¹Ô¤ä½ÐÄ¥¤Î¤ª¶¡¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
µÞÂ®½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢10Ê¬´Ö¤Î½¼ÅÅ¤Ç2»þ´Ö¤â»È¤¨¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡£
°ÂÄê¤·¤¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¤È¾ÃÈñÅÅÎÏ¤òÍÞ¤¨¤ë¡ÖBluetooth 6.0¡×¤òºÎÍÑ¡£»ÈÍÑÃæ¤ËÆÍÁ³ÀÜÂ³¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤â¤ª¤µ¤é¤Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
UGREEN¤ÎÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤«¤é¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¤ÎÀßÄê¤ä¶õ´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¢¥²¡¼¥à¥â¡¼¥É¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀÜÂ³¤ÎÀßÄê¤â¤Ç¤¤ÆÊØÍø¡£
¥¹¥Þ¥Û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É2Âæ¤Îµ¡´ï¤ÈÆ±»þ¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¤·Ä¾¤¹¼ê´Ö¤â¤Ê¤¯¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ì¤Ð²»³Ú¤ÎºÆÀ¸¤äÄä»ß¤â¤Ç¤¤ëÁàºîÀ¤ÎÎÉ¤µ¤âÌ¥ÎÏÅª¡£¡ÖHiTune S7¡×¤¬3,500±ßÂæ¤Ï¤â¤¦2ÅÙ¤È
¤Ê¤ª¡¢¾åµ¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2025Ç¯10·î14Æü12»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
