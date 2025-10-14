当時のユーザーなら欲しい？

1975年にビル・ゲイツと幼馴染のポール・アレンが立ち上げた、Microsoft（マイクロソフト）が4月で50周年を迎えました。記念の壁紙やアパレルなどが大放出されたのは半年前のことですが、お祝いムードはまだまだ続いているようです。

XPの青空が広がるクロックス

新たなアイテムは、誰もが知っているであろうスリッパ型の靴「Crocs（クロックス）」とWindows XPとのコラボレーション。「XPと言えば」…な 「草原」 の壁紙が、そのままクロックスになっちゃいました。

You asked, we listened. The Microsoft Limited Edition Crocs Bundle is now available for purchase: https://t.co/wwvGqgR46w pic.twitter.com/Iqc1sMuXo9 - Microsoft (@Microsoft) October 10, 2025

ジビッツと呼ばれるアクセサリーには、黒い矢印のカーソル、ゴミ箱、マイクロソフトの蝶々型ロゴ、黄色いフォルダー、インターネットエクスプローラーのロゴ。そして当時はみんなにウザがられた愛すべき｢MS Word｣のアシスタント、クリッピーがあります。

それが壁紙を印刷した巾着型バックパックに収まり、16種のサイズが一律79.95ドル（約1万2200円）のお値段でゲットできるようになっています。

デザインはそんなに派手ではありませんが、分かる人が見たら「お？」ってなりますね。下半分の緑1色は、草原を表しているのでしょうか？ でもWindows 95時代は無地で深緑の壁紙がありましたし、そう考えるとWindowsらしさ満点です。

あの丘の今は？

壁紙に使われたのはCGではなく、カリフォルニア州ソノマ郡に実在する場所として知られています。ナショナル・ジオグラフィックで写真家を務めていた、チャールズ・オレア氏が1996年に撮影した1枚で、マイクロソフトは1500万円以上のライセンス料を支払ったのではないか？ と言われています。

Google マップで見ると「WINDOWS XP BLISS HILL（至福の丘）」と書かれており、今はぶどう園になっているそうな。

サンフランシスコの北にある、ワインで有名なナパ・ヴァレー近くなので、広大な丘はまぁそうなるだろうなと納得です。ここで作られたワインは、至福の味がするでしょうか？ もし行くときは、このクロックスを履いていくと楽しいかも。

