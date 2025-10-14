&TEAM¡¢½ý¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤ò¸þ¤¯¡ªÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤³Ð¸ç¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
&TEAM¤¬¡¢10·î28Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë´Ú¹ñ1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBack to Life¡Ù¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥¯¥ê¥Ã¥×¤È¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤ÎBREATH ver.¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£¥Õ¥¡¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½ý¤ò¼õ¤±¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Î»Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹
&TEAM¤Ï¡¢¡ÉJapan to Global¡É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¤¢¤é¤¿¤Ê°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢10·î28Æü¤Ë´Ú¹ñ1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBack to Life¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØBack to Life¡Ù¤Ï¡¢&TEAM¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ª¥«¥ß¤Î»ý¤Ä¡¢ËÜÇ½Åª¤ÇÄ©ÀïÅª¤ÊÀº¿À¤òÉ½¸½¤·¤¿ºÇ¿·ºî¡£ºÃÀÞ¤ä»îÎý¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤â¾ï¤ËËÜÇ½Åª¤ËÌ¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁ°¿Ê¤·Â³¤±¤ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ËÜºîÉÊ¤Ï¡¢Éý¹¤¤²»³ÚÀ¤ËÄ©Àï¤·¤¿°ÕÍßºî¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥¯¥ê¥Ã¥×BREATH ver.¤È¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥ÈBREATH ver.¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½ý¤ò¼õ¤±¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ë±Ç¤ë¡£½ý¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤ò¸þ¤¯ÎÏ¶¯¤¤´ãº¹¤·¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼õ¤±¤¿ÄË¤ß¤ä»É·ã¤ò¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ËÊÑ¤¨¤ÆÆÍÇË¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥ª¥ª¥«¥ß¤ÎÄ©ÀïËÜÇ½¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£ºÃÀÞ¤ä»îÎý¤¬½ýº¯¤È¤·¤Æ¹ï¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤³Ð¸ç¤¬¾ÝÄ§Åª¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºÆ¤ÓÄ©Àï¤Ë¸þ¤«¤¦½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¡õ¥¯¥ê¥Ã¥×¤Î¸ø³«¤Ë¡¢&TEAM¤Î¤¢¤é¤¿¤ÊÎ¹Ï©¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
&TEAM¤Ï¡¢2025Ç¯4·î23Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖGo in Blind (·îÏµ)¡×¤¬Áí½Ð²ÙËç¿ô100ËüËç¤òÆÍÇË¤·¡¢7·îÅÙ¥´ー¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Ç§Äê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«¿È½é¤Î¡Ö¥ß¥ê¥ª¥óÇ§Äê¡×¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢5·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¼«¿È½é¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¡¢Á´9ÅÔ»Ô15¸ø±é¤ÇÌó10Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤ÎÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤á¤Æ¤¤¿¡£10·î28Æü¤Ë·Þ¤¨¤ë´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥åー¤Ï¡¢¡ÉJapan to Global¡É¤ò·Ç¤²¤ë&TEAM¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹Ä©Àï¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢10·î25Æü¡¦26Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¤Î¥¢¥ó¥³ー¥ë¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.10.29 ON SALE
MINI ALBUM¡ØBack to Life¡Ù
´Ú¹ñÈ¯ÇäÆü¡§10·î28Æü
