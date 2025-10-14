¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¡Û¥«¡¼¥Ü¥Ù¥ë¥Ç¤¬½é½Ð¾ì¤ÎÀÚÉä¡¡¶¯¹ë¥«¥á¥ë¡¼¥ó¤òÍÞ¤¨²÷µó
À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¡£¸½ÃÏ»þ´Ö12Æü¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¤Ç¥«¡¼¥Ü¥Ù¥ë¥Ç¤¬»Ë¾å½é¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¤Ï2¤Ä¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢6¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë8¥°¥ë¡¼¥×¤È¡¢¥¨¥ê¥È¥ê¥¢¤Î¼Âà¤ËÈ¼¤¦5¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë1¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¡õ¥¢¥¦¥§¥¤¤Î2²óÁíÅö¤¿¤ê¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢³ÆÁÈ¤Î¼ó°Ì¤Î9¥Á¡¼¥à¤¬2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£2¼¡Í½Áª¤Ç¤Ï¡¢1¼¡Í½Áª¤Î³ÆÁÈ2°Ì¤ÎÃæ¤«¤éÀ®ÀÓ¾å°Ì¤Î4¥Á¡¼¥à¤¬°ìÈ¯¾¡Éé¤Î½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤òÀï¤¤¡¢1¥Á¡¼¥à¤¬FIFA¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
DÁÈ¤Î¥«¡¼¥Ü¥Ù¥ë¥Ç¤Ï¡¢ºÇ½ªÀá¤Ç¥¨¥¹¥ï¥Æ¥£¥Ë¤Ë3-0¤Ç¾¡Íø¡£2°Ì¤Î¶¯¹ë¥«¥á¥ë¡¼¥ó¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢DÁÈ1°Ì¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤Ç¤Ï¥â¥í¥Ã¥³¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¡¢¥¬¡¼¥Ê¤ËÂ³¤6¥Á¡¼¥àÌÜ¤Ç¤¹¡£
FIFA¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Ë¼¡¤¤¤ÇÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¿Í¸ý¤¬2ÈÖÌÜ¤Ë¾¯¤Ê¤¤¹ñ¡×¤È¾Ò²ð¡£¿Í¸ý¤ï¤º¤«50Ëü¿Í¶¯¤ÎÅç¹ñ¤Ç¹ñÅÚÌÌÀÑÌó4,000Ê¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤µ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¾®µÏ¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥È¥ê¥Ë¥À¡¼¥É¡¦¥È¥Ð¥´¡Ê2006Ç¯Âç²ñ¡Ë¤ò¹¹¿·¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¦ËÜÂç²ñ½Ð¾ì·èÄê¥Á¡¼¥à
¡Ò³«ºÅ¹ñ¡Ó
¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥¢¥á¥ê¥«
¡Ò¥¢¥¸¥¢¡Ó
ÆüËÜ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¤¥é¥ó¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡¢´Ú¹ñ¡¢¥è¥ë¥À¥ó
¡Ò¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¡Ó
¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É
¡ÒÆîÊÆ¡Ó
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤
¥â¥í¥Ã¥³¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¡¢¥¬¡¼¥Ê¡¢¥«¡¼¥Ü¥Ù¥ë¥Ç