¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û°æ¸ýÏÂÊþ¡¢ËÜÅÄ·½Í¤¡¢Ê¡ÅÄ¼þÊ¿¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏCS¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÏ¢ÇÔ¤·º£µ¨½ª¤¨¤ë
¥×¥íÌîµå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï14Æü¡¢°æ¸ýÏÂÊþÅê¼ê¡¢ËÜÅÄ·½Í¤Åê¼ê¡¢Ê¡ÅÄ¼þÊ¿Áª¼ê¤Î3Áª¼ê¤ÈÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í10Ç¯ÌÜ¤Î°æ¸ýÅê¼ê¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é2024Ç¯¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£3·î¤Ë»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤ê32»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£µ¨¤Ï5»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Á´¤Æ¤Î»î¹ç¤Ç¼ºÅÀ¤¬¤«¤é¤ßËÉ¸æÎ¨9.64¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅÄÅê¼ê¤âÀ¾Éð¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿22Ç¯¤Ë¤Ï45»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢20¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1.97¤òµÏ¿¡£ºòµ¨¤â31»î¹ç¤Ç10¥Û¡¼¥ë¥É¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç·Þ¤¨¤¿º£µ¨¤Ï9»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ºÇ¸å¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿7·î26Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¤Ï1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î8²ó¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢ÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤Ç7ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡ÅÄÁª¼ê¤ÏNTTÅìÆüËÜ¤«¤é17Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë²ÃÆþ¡£8Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï23»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢3ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨.167¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏCS¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë2Ï¢ÇÔ¤·º£µ¨¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£