ºå¿À¡¦À¾½ã¤¬Ìî¼êÅ¾¸þÈ¯É½¸å½é¤Î²°³°¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Çºô±Û¤¨¡¡Ûð£²·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥»¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¡£¿Æ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á
¡¡Ìî¼êÅ¾¸þ¤òÈ¯É½¤·¤¿À¾½ãÌðÅê¼ê¤¬£±£´Æü¡¢£Ó£Ç£Ì¤ÇÌî¼êÅ¾¸þÈ¯É½¸å½é¤Î²°³°¤Ç¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï£´£¸¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ£±ËÜ¤Îºô±Û¤¨ÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¡£³ÎÇ§¤·¤¿Ûð£²·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥»¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¡£¿Æ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¹âÉ¾²Á¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î¡È°µ¡É¤¬¶¯¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÁÇ¼Á¤ËÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£
¡¡±¦ÏÓ¤Ï£±£°Æü¤ËÀµ¼°¤ËÌî¼êÅ¾¸þ¤òÈ¯É½¡££±£±Æü¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÌî¼êÎý½¬¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£