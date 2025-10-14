Â¼¾å¿®¸Þ¤¬·ëº§¡ª¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ½÷À¡¡43ºÐ¡¢ÆÈ¿ÈÀ¸³è¤Ä¤¤¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¡¡·ÝÇ½³èÆ°30Ç¯¤ÎÀáÌÜ
¡¡SUPER¡¡EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¤¬14Æü¡¢·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ½÷À¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï½ñÌÌ¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£È¯É½Á´Ê¸¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¶Ó½©¤Î¸õ¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤´·ò¾¡¤Î¤³¤È¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤â¤Ê¤¯·ÝÇ½³èÆ°30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡SUPER¡¡EIGHT¡¡¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ²£¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿®¤¸¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¤¤¤Ä¤âµ±¤¯Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬µ®¤¤Æ»¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤È°Â¤é¤®¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¿Ô¤¯¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡º£¸å¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡¡¤É¤¦¤«¡¢µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¤ª¤ª¤¤Ë¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡2025Ç¯10·î14Æü¡¡Â¼¾å¿®¸Þ
¡¡¡þÂ¼¾å¡¡¿®¸Þ¡Ê¤à¤é¤«¤ß¡¦¤·¤ó¤´¡Ë1982Ç¯¡Ê¾¼57¡Ë1·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Î43ºÐ¡£96Ç¯¤Ëµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½êÆþ¤ê¡£02Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤ò·ëÀ®¤·¡¢04Ç¯¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¸Ä¿Í¤Ç¤Ï»Ê²ñ¶È¤ËºÍÇ½¤ò¸«¤»¤Æ¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¿ô¤ÎÈÖÁÈ¤ÇMC¤È¤·¤Æ³èÌö¡£23Ç¯4·î¤ËÇÀ¶È¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡Ö¥Î¥¦¥¿¥¹¡×¤Ë»ö¶È³«È¯Ã´Åö¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÆóÅáÎ®À¸³è¤òÁ÷¤ëËµ¤é¡¢¡Ö100¡ó¼«¸ÊÅê»ñ¡×¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥Ç¡¼¥¿¤ò³Ø½¬¤µ¤»¤¿¿Í·¿AI¤Î¡ÖAI¥·¥ó¥´¡×¤â³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£