¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥í¥¹¡ÄÊÄËë¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±ËüÇîºÇ´ó¤ê±Ø¤ËÁáÄ«¤«¤é¥Õ¥¡¥ó½¸·ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ä¤·¤¤¡×
¡¡2500Ëü¿Í°Ê¾å¤Î´ÑµÒ¤ËÊ¨¤¡¢ÊÄËë¤·¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî2025¡£°ìÌëÌÀ¤±¤¿14Æü¤Ï¡ÈËüÇî¥í¥¹¡É¤Î´Ñ¸÷µÒ¤é¤¬ÁáÄ«¤«¤é²ñ¾ìºÇ´ó¤ê¤ÎÂçºå¥á¥È¥íÌ´½§±ØÁ°¤Ë½¸·ë¤·¤¿¡£²ñ¾ì¡¢¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ÎÌÏÍÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ÊÉ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò»£±Æ¤·¡¢Ì¾»ÄÀË¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅìÂçºå»Ô¤«¤éË¬¤ì¤¿µÈÅÄ¹À¿Í¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤Ï¡Ö²ñ´üÃæ¤Î9·î¡¢10·î¤Ç4²óÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£³«ºÅÁ°¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢É¾È½¤òÊ¹¤¤¤ÆÍè¾ì¡£¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²ñ¼Ò¤òµÙ¤ó¤Ç²ñ¾ì¤ò¤Î¤¾¤¤ËÍè¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡Åìµþ¤«¤éË¬¤ì¤¿½÷À3¿ÍÁÈ¡£13Æü¤ÎÊÄËë¤ò¸«ÆÏ¤±¡¢µ¢µþ¤¹¤ëÁ°¤Ë²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£3¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì21²ó¡¢14²ó¡¢11²ó¤È±óÊý¤«¤é²¿ÅÙ¤âË¬¤ì¤¿¡È¥¬¥Á¡ÉÍè¾ì¼Ô¡£21²óË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦29ºÐ½÷À¤Ï¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤À¤±¤Ç4²ó¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£4·î¤Ï1»þ´Ö¤âÊÂ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢9·î¤ËÍè¤¿»þ¤Ï3»þ´Ö°Ê¾åÂÔ¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡£11²óË¬¤ì¤¿30ºÐ½÷À´Ç¸î»Õ¤Ï¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯HOUSE¤Ë9²ó¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥¢¤Ê¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¡£¡ÈËüÇî¥í¥¹¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡È¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥í¥¹¡É¤Î¤è¤¦¤Ç¡Ö²ñ¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡È¥í¥¹¡É¤Ç¤Ê¤¤°ìÃÄ¤â¡£µÜ¾ë¡¦ÉÙÃ«»Ô¤«¤é²ÈÂ²5¿Í¤Ç´Ñ¸÷¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿30ÂåÃËÀ¤Ï¡Ö·ë¶É¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤º¤Ë¡¢¤¤Î¤¦¡Ê13Æü¡Ë¤ÏUSJ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ËüÇî¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÌ£¤ï¤¤¤¿¤¯¤Æ¡×¤È°ËÃ°¶õ¹Á¤Ø¹Ô¤¯Á°¤ËËüÇî²ñ¾ì¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤ÈÍè¾ì¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£