¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/14¡Û¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾®ß·ÍÛ»Ò¤¬10·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤ÈÂçºåËüÇî¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®ß·ÍÛ»Ò¥¢¥Ê¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎÌ¼
¾®ß·¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ËüÇî¡¼¡¼¡ª¡ª¡ªÀèÆü¡¢¶î¤±¹þ¤ß¤Ç2Æü´Ö¡Ê¥Ê¥¤¥È¡õ¥Õ¥ë¡Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÂçºåËüÇî¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÌ¼¤Î¶»¤Ë¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹ï¤Þ¤ì¤¿¤Ï¤º¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¾®ß·¥¢¥Ê¤¬Ì¼¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢Ì¼¤¬´é½Ð¤·¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤ÉÊ£¿ôËç¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´î¤ÓÇúÈ¯¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡ÖÊìÌ¼Î¹¹ÔÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®ß·¥¢¥Ê¤Ï2015Ç¯¤ËÆ±¶É¤ËÆþ¼Ò¡£2022Ç¯11·î¤Ë¡ÖÁ´ÎÏ¡ªÃ¦ÎÏ¥¿¥¤¥à¥º¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¤è¤ë11»þ¡Á¡Ë¤ÎÊüÁ÷Æâ¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢2024Ç¯2·î13Æü¤Ë½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
