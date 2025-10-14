Ä¹Ìîµ×µÁ¤¬°úÂà²ñ¸«¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤ËÂ÷¤¹¡×¡¡ºäËÜ¤À¤±¤ËÁêÃÌ¡Ä2·³À¸³è¤Ç¸ç¤Ã¤¿¸Â³¦¡¢º£¸å¤Ï¡ÖÂç³Ø±¡¤Ë¡×
´Ý¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤Ç¹Åç°ÜÀÒ¤â¡ÄÌµ½þ¥È¥ì¡¼¥É¤Çµð¿ÍÉüµ¢
¡¡µð¿Í¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¤¬14Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç°úÂà²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£16Ç¯¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ò½ª¤¨¤ë40ºÐ¤¬¶»Ãæ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡Ö16Ç¯´Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤ÆÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È°§»¢¤·¤¿¸å¤Ë¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢»ä¤Ï¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤®¡¢Âç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Âè2¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°úÂà¤ò·è°Õ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼ã¤¤Áª¼ê¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤½¤í¤½¤í¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¼«Ê¬¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤È»×¤Ã¤¿¼«Ê¬¤â¤¤¤¿¤À¤±¤É¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤ËÂ÷¤·¤Æ°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Æ±Î½¤ÎÁª¼ê¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤Ï¡Ö¡ÊºäËÜ¡ËÍ¦¿Í¤Ë¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2012Ç¯¤ËºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿ºäËÜ¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÍ¤¬¥ë¡¼¥¡¼¤Î¤È¤¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ÎÉô²°¤¬ÎÙ¡£¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¸ø»ä¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¡£ÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤ÆÂº·É¤¹¤ëÉôÊ¬¤¢¤ë¡£ËÍ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅØÎÏ¤ÎºÍÇ½¤òÍ¦¿Í¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö2012Ç¯°ÊÍè¡¢¡Êµð¿Í¤¬¡ËÆüËÜ°ì¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ì²Ö¡¢¤Õ¤¿²Ö¤âºé¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í¤Ç¤â»×¤¤½Ð¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥×¥íÌîµå¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦´Å¤¯¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÂåÂÇµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝÃÆ¤¬¤¹¤´¤¯»×¤¤½Ð»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Æâ³¤¤µ¤ó¤ÎºÇÂ¿¾¡¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÂç»þÂå¤Î2006Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤ÏÂç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿Í¤Î4°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢µð¿Í¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤ËÆþÃÄ¤òµñÈÝ¡£¼Ò²ñ¿Í¤ÎHonda¤Ø¿Ê¤ó¤À¡£2008Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤«¤é2°Ì»ØÌ¾¤Ê¤¬¤é¡¢Honda»ÄÎ±¤ò·èÃÇ¡£¡Èµð¿Í°¦¡É¤ò´Ó¤ÍâÇ¯¤Î1°Ì»ØÌ¾¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Äº£¹Í¤¨¤ë¤ÈÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë»ØÌ¾¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢É¬»à¤ËÀ®ÀÓ»Ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ìîµå¿ÍÀ¸¡£¼þ¤ê¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ÆºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ë¡¼¥¡¼¤Î2010Ç¯¤«¤é³èÌö¤·ÂÇÎ¨.288¡¢19ËÜÎÝÂÇ¡¢52ÂÇÅÀ¤Ç¿·¿Í²¦¤Ë¡£2011Ç¯¤Ë¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡ÊÂÇÎ¨.316¡Ë¡¢2012Ç¯¤Ë¤ÏºÇÂ¿°ÂÂÇ¡Ê173ËÜ¡Ë¤Ê¤É¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡2019Ç¯¤«¤é¤ÏFA¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤¿´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤È¤·¤Æ¹Åç¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢4Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¡£Åö»þ¤ò¡Ö¥«¡¼¥×¤Ç²á¤´¤·¤¿4Ç¯´Ö¤ÏËÍ¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ç¤·¤¿¤·¡£µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È2ÇÜ¤ÎÃç´Ö¤¬¤Ç¤¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¥ª¥Õ¤ËÌµ½þ¥È¥ì¡¼¥É¤Çµð¿Í¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¼ã¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤â¤¢¤ê¡¢½ÐÈÖ¤Ï¸º¾¯¡£º£µ¨¤Ï1·³¤Ç17»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.136¡¢ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤Ï¤È¤â¤Ë¥¼¥í¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Îº£µ¨ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿DeNA¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ç¤Ï¡¢»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿10·î12Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤¹¤ë¤â½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£16Ç¯¤Î¥×¥íÀ¸³è¤ÇÄÌ»»1512°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.280¡¢163ËÜÎÝÂÇ¡¢623ÂÇÅÀ¡£99ÅðÎÝ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¾¡Éé¶¯¤¤¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤°¡£
¡¡°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡Ö¼ã¤¤º¢¤«¤é¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼«¼ç¥È¥ì¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¿ÀèÇÚ¡£º£Ç¯¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤ò¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼ã¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¯Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÊ¸¶ç¸À¤ï¤ì¤ë»þÂå¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë