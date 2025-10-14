¥É·³¤òµß¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿25ºÐ¤Î¡È¹ÔÆ°¡É¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡¡ÊÆÅÜ¤ê¿´Æ¬¡ÖºÇ¤â¥¤¥é¥¤¥é¤µ¤»¤ë¡×
¥Æ¥å¥é¥ó¥°¤Ï¥«¥¦¥ó¥È1-2¤«¤é²¡¤·½Ð¤·»àµå¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ä
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 2¡¼1 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¦¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£9²ó2»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥óÅê¼ê¤¬¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Æ¥å¥é¥ó¥°ÆâÌî¼ê¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ÆµçÃÏ¤òÃ¦¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤ÏÆ±ÅÀµ¡¤òÆ¨¤·¤¿¡È¹ÔÆ°¡É¤Ë¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Öº£µ¨ºÇ¤â¥¤¥é¥¤¥é¤µ¤»¤ëÂÇÀÊ¡×¤ÈÅÜ¤ê¤òÞú¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï2-0¤Î9²ó¤Ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤â¡¢Ãæµ¾Èô¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤Æ2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤³¤Ç¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤òÅêÆþ¡£»Íµå¤ÇËþÎÝ¤ÈÀäÂÎÀäÌ¿¤ÎµçÃÏ¤È¤Ê¤ê¡¢Â³¤¯¥Æ¥å¥é¥ó¥°¤ÎÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥¦¥ó¥È1-2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¤Î4µåÌÜ¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤¬Âç¤¤¯¶Ê¤¬¤Ã¤ÆÆâ³Ñ¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡£¾ìÆâ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â²¡¤·½Ð¤·»àµå¤ò³Î¿®¤·¤¿1µå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Æ¥å¥é¥ó¥°¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Î¤±È¿¤Ã¤Æ¡È²óÈò¡É¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤âÄ°¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î¹â¤á¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬¶õ¤òÀÚ¤ê¡¢¶å»à¤Ë°ìÀ¸¤òÆÀ¤ë³Ê¹¥¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Àè¾¡¤·¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤â¡Ö¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ï»àµå¤ÇÆ±ÅÀ¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡È¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¡É¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Æ¥å¥é¥ó¥°¤ÎÂÇÀÊ¤ÏÂç¤¤¤ËÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤âÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤¬Â¿¤¯¡¢¡ÖÈò¤±¤Ê¤±¤ì¤ÐÆ±ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¡ÖÈ¿¼ÍÅª¤ËÈò¤±¤ë¤Î¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡Ä¡×¡ÖÈà¤ÏÅö¤¿¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡×¡ÖÈà¤Ï¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¡Ö°ìÂÎ²¿¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬¸«¤¿Ãæ¤Ç¤âºÇÄã¡×¡ÖWow¡×¤È¸·¤·¤¤À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë