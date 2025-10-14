º£Æü14Æü¡¡Ê¡²¬¤ä»³¸ý¤Ç30¡î°Ê¾å¡¡Íè½µ¤Ï½©¿¼¤Þ¤ë¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¡¡½µËö¤Ë°áÂØ¤¨¤ò
º£Æü14Æü¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¶å½£¤ä»Í¹ñ¤Ê¤ÉÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤â¡£»³¸ý»Ô¤Ç¤Ï²áµîºÇ¤âÃÙ¤¤¿¿²ÆÆü¤òµÏ¿¡£°ìÊý¡¢±À¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿´ØÅì¤Ïµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢20¡îÁ°¸å¡£½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ½ë¤µ¤ÎÂ³¤¯½ê¤â¡¢Íè½µ¤Ï°ìµ¤¤Ë½©¤¬¿¼¤Þ¤ë¡£ËÌÆüËÜ¤Ç10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÄã²¹¤«¡£
º£Æü14Æü¡¡À¾ÆüËÜ¤Ç¤Þ¤À30¡îÄ¶¡¡²áµîºÇ¤âÃÙ¤¤¿¿²ÆÆü¤â
º£Æü14Æü(²Ð)¤ÏÆüÃæÀ²¤ì¤¿À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¶å½£¤ä»Í¹ñ¤Ê¤ÉÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç°ìÈÖ¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬·§ËÜ¸©¹Ãº´Ä®¤Ç33.5¡î¤Ç¤·¤¿¡£(10·î¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇ¤â¹â¤¤µ¤²¹¤ò¹¹¿·)
°ìÊý¡¢±À¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿´ØÅì¤Ïµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ï21.3¡î¡¢Á°¶¶»Ô¤Ç¤Ï20.0¡î¤Ê¤É20¡î¤¯¤é¤¤¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½µËö¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¾ÆüËÜ¤Ï¤Þ¤À¿¿²ÆÆü¤Î½ê¤â
½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ±«¤Î¶¯¤Þ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë10·îÃæ½Ü¤È¤·¤Æ¤Ïµ¤²¹¤Î¹â¤¤Æü¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£17Æü(¶â)¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤Æ¡¢´ØÅì¤äÅì³¤¤âºÇ¹âµ¤²¹¤¬25¡î°Ê¾å¤Î²ÆÆü¤¬Ìá¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
18Æü(ÅÚ)¤«¤é19Æü(Æü)¤Ï´¨ÎäÁ°Àþ¤¬ÄÌ²á¤·¡¢ºÆ¤Ó±«¤Î¶¯¤Þ¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Á°Àþ¤¬Æî²¼¸å¤ÏËÌ¤«¤é´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Íè½µ¤Ï°ìµ¤¤ËËÌÆüËÜ¤«¤é½©¤¬¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢19Æü(Æü)¤Î»¥ËÚ¤Ï12¡î¡¢20Æü(·î)¤ÎÀçÂæ¤Ï17¡î¡¢Åìµþ¤Ï18¡î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£21Æü(²Ð)¤Ï¤µ¤é¤Ëµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê¡¢Åìµþ¤Ç16¡î¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¤â20¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Ãë´Ö¤Ç¤âÄ¹Âµ¤ä±©¿¥¤ë¤â¤Î¤¬É¬Í×¤ÊÈ©´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Íè½µ¤ÏËÌÆüËÜ¤Ç10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã²¹¤«
Íè½µ¤Ï°ìµ¤¤Ëµ¨Àá¤¬Á°¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢º£Æü14Æü(²Ð)¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Äã²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤Ç¤Ï10·î20Æü(·î)º¢¤«¤é¡¢¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã²¹¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÞ¤Ëµ¨Àá¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸ü¼ê¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤ä¥³¡¼¥È¤ò½àÈ÷¤·¡¢Àã¤Ë¤âÁá¤á¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÌÆüËÜ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢´ØÅì°ÊÀ¾¤âµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°áÂØ¤¨¤ÏÅÚÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢²Æì¤ä±âÈþ¤Ï¹â²¹·¹¸þ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢10·î20Æü(·î)º¢¤«¤é¡Ö10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡×¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â²¹¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«µ¨Àá¤¬¿Ê¤Þ¤º¡¢Ãë´Ö¤Ï½ë¤µ¤ËÈ÷¤¨¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Ä«ÈÕ¤ÏÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä¹Âµ¤ä±©¿¥¤ë¤â¤Î¤Ê¤Éµ¤²¹º¹¤ËÃí°Õ¤·¤ÆÄ´Àá¤·¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µ¤²¹¤ÎÊÑÆ°¤¬¤«¤Ê¤ê·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤²¹º¹¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¤Êý¤ÏÆÃ¤ËÂÎ¤òÎä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨Áá´üÅ·¸õ¾ðÊó¤Ï¡¢¤½¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï10Ç¯¤Ë1ÅÙÄøÅÙ¤·¤«µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÃø¤·¤¤¹â²¹¤äÄã²¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢6ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¾ðÊó¤Ç¤¹¡£6ÆüÀè¤«¤é14ÆüÀè¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢5Æü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹¤¬¡Ö¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤êÄã¤¤¡×³ÎÎ¨¤¬30%°Ê¾å¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
