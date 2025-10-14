¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¥Ü¥È¥à¥¹¡Û¤ÇÃ¦¡¦ÍÎÉþÌÂ»Ò¡ª 40¡¦50Âå¤¬»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤♡¡ÖÂç¿Í¥³ー¥Ç¡×
ÆüÃæ¤Ï´À¤Ð¤à¤è¤¦¤ÊÆü¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¤¤è¤¤¤è½©¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿º£Æü¤³¤Îº¢¡£¤³¤ó¤Ê»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÉþÁª¤Ó¤ËÇº¤à¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£º£²ó¤Ï¡¢40¡¦50Âå¤ÎÍÎÉþÌÂ»Ò¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤ò¥ì¥³¥á¥ó¥É¡ª ¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤¬»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¥³ー¥Ç¤òÂ¿¿ôÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢@shocogram__¤µ¤ó¤â¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¾åÉÊ & ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÂç¿Í¥³ー¥Ç¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¦¡¦ÍÎÉþÌÂ»Ò¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ù¥í¥¢¤ÎÁÇºà´¶¤¬¾åÉÊ¤Ê¥¤ー¥¸ー¥Ñ¥ó¥Ä
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ù¥í¥¢¥¤ー¥¸ー¥Ñ¥ó¥Ä¡×\1,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
Äø¤è¤¤¸÷Âô¤È¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¼Á´¶¤¬¾åÉÊ¤Ê¥Ù¥í¥¢ÁÇºà¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡£¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥à»ÅÍÍ¤Ç¥é¥¯¤ËÀü¤±¤ë¤Î¤Ë¡¢¥ï¥¤¥É¥¹¥È¥ìー¥È¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬µÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥Í¥¤¥Óー¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿3¿§Å¸³«¤Ç¡¢Âç¿Í¤Î½©¥³ー¥Ç¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥»ー¥¿ー¤ä¥·¥ã¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¾åÉÊ¤ÊÈ´¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥³ー¥Ç¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤½¤¦¡£
°ÛÁÇºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÀöÎý¥³ー¥Ç
@shocogram__¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¿ー¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ù¥í¥¢¥Ñ¥ó¥Ä¥³ー¥Ç¤òÄó°Æ¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ã¥Ä¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¹¥ÁêÀ¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¿§¹ç¤ï¤»¤Ç¤âÁÇºà´¶¤Î°ã¤¤¤Ç±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥åー¥º¤ä¥Ð¥Ã¥°¤Î¿§Ì£¤â¤½¤í¤¨¤Æ¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¡£
1Ëç¤ÇÃå±Ç¤¨¤¹¤ë¥×¥êー¥Ä¥¹¥«ー¥È
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥×¥êー¥Ä¥í¥ó¥°¥¹¥«ー¥È¡×\4,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
1Ëç¤ÇÃå±Ç¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥×¥êー¥Ä¥¹¥«ー¥È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥È¥ê¥Ã¥¯¥¢ー¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç½©¥³ー¥Ç¤ò¤°¤Ã¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥à¤Ç²÷Å¬¤ËÀü¤±¤ë¤Î¤Ë¡¢¥¯¥êー¥ó¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¾åÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÁÇºà¤Ç¥·¥ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤Î¤À¤½¤¦¡£¥ï¥¤¥ó¤È¥Ùー¥¸¥å¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¹ç¤ï¤»¤Ç¤â¤³¤Ê¤ì¤¿Áõ¤¤¤Ë
º£Ç¯ÃíÌÜ¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥«¥éー¤ÎÁêÀ¤â¤è¤¯¾åÉÊ¤Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ï¥ó¥Äー¥³ー¥Ç¤Ç¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¤¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢@shocogram__¤µ¤ó¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¥ª¥ó¡£¤°¤Ã¤È¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ë¡¢¡È·Ý½Ñ¤Î½©¡É¤òËþµÊ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¦¡¦ÍÎÉþÌÂ»Ò¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢º£¤¹¤°¥æ¥Ë¥¯¥í¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í¡¢@shocogram__ÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Kae.S