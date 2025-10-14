2020年6月、兵庫県宝塚市の自宅において男がボーガン（クロスボウ）を撃ち、祖母・母・弟の3人を殺害し、叔母に重傷を負わせた事件。殺人と殺人未遂の罪に問われた野津英滉被告（28）の裁判員裁判第3回公判が10月2日、神戸地裁（松田道別裁判長）で開かれた。

3人の家族を冷酷に撃ち殺した野津被告。公判では、反省や罪悪感などが全くないかのような発言が続いた。一方、弁護側は被告人の独特な生活環境で生まれた母への恨みや、独自の苦しみを覚えながらの犯行であったことを主張した。

事件の動機について検察官から確認する。

前日の被告人の陳述などによると、ストレス環境下により腸や脳がコントロールできなくなり、日常生活がままならなくなった。自殺を考えたものの、「家族が周囲に都合よく言うだろう」と思った。そのため苦しみの原因である家族を殺害し、周囲に自分の思いを知ってもらった上で死刑にしてもらいたいというものであった。

自らの不幸の一番の原因は母親であると供述する被告人。しかしその母親も、被告人ら子どもが小さい頃に離婚をして親権を得てからは、自身にも障害がある中で、自己破産、生活保護の受給などを経て、障害を持つ被告人とその弟を育ててきた。

検察官「母親が苦労している様子を感じたことはないのですか」

野津被告「苦労というより、ひたすら逃げているようにしか見えなかったですね」

検察官「別居中に母親から祖母に送っている手紙の中で、あなたや弟を心配する気持ちを綴っているのは知っていますか？」

野津被告「読まれたかもしれないが自分では読んでない。読む気すらないんで」

検察官「この手紙の内容は、愛情を持っているとも読めますが」

野津被告「なかったと思います、特に僕には」

譲らない被告人。叔母の供述にもあったが、母親の養育も十分ではなかったことは、そうなのかもない。

検察官「母親はもう自分の思いを話せない。でも、あなたは一方的に話せる。このことについて思うことはありますか」

野津被告「まったく何も」

検察官「小さい頃から不満があると暴力を振るっていたようですが、それについては」

野津被告「当然の報いだと」

検察官「自分に問題があるとは」

野津被告「まったく思わない」

事件から5年経った現在でも、家族については「殺されるに値する」、「躊躇は特になかった」などと供述し、検察官からの質問を終えた。

部屋に引きこもり、食事は一人で台所で

弁護人から質問がなされる。改めて、被告人の置かれた環境の過酷さを立証していく。

弟から暴力を振るわれシェルターに避難し、音信不通となっていた母親。被告人にとっては母親の不在がむしろ精神的な安定に繋がっていたが、それとは裏腹に徐々に顔を出すようになった母親にストレスが募り、体調に変化が訪れる。

その後は日常生活もままならなくなり、アルバイトも休みがちとなりクビに。大学は休学し、部屋に閉じこもるようになる。外出は週に1〜2度、自身の食料を買いに行くのみだった。家族による食事の提供はなく、自身の金銭で買ったものを、台所で一人で食べていた。費用は一般社団法人からの教育支援金や、大学の奨学金を充てた。家族はそんな様子を心配することも、部屋に様子を見に来ることもなかったと主張する。

無作為に選ばれた裁判員からも、積極的に質問がなされた。その中で特に印象的であったやりとりを引用する。

裁判員「社会からきちんと助けを得られていないように思うが、そこに不満などは」

野津被告「……もう少し詳しく」

裁判員「病気に悩まされ、家族から教育を受けられていない。そんな中、助けを求める先があったと思うのですが、その支援がなかったことに不満はないのですか」

野津被告「……特にないですね」

数秒、間が置かれた上で答えた。筆者は、支援を求めるということに選択肢、可能性が思い浮かばなかったのだろうと感じた。

この裁判員の質問を補足するように、裁判官から質問された。

裁判官「殺害方法をネットで調べる中で、あなたを助けてくれる第三者、公的機関を調べたことはありますか」

野津被告「霊媒師の方に相談したことがあります」

裁判官「公的機関は？」

野津被告「医療は受診しています。それでも解決しなかったので霊媒師に相談しました」

犯行を決断した意思決定は非難されて然るべきであるが、いくらインターネットが発展し、福祉の影響力が増している昨今であっても、当時大学生だった被告人が公的機関の福祉情報に到達するのは困難だったのではないだろうか。制度的な課題点が垣間見えた瞬間だった。

母親にどうあって欲しかったの問いに

裁判官から精神状態について質問される。脳や腸に悩むようになってから、5か所ほどの病院へ行った。精神科、脳神経内科へ行くが、これといった治療もアドバイスも受けた記憶はなく、事件時の苦しさが今も続いているという。

精神状態についての質問の流れの中で母親について聞く。

裁判官「母親としてのコミュニケーションに不満があったとのことですが、どういう母親であって欲しかったという思いはありますか」

数秒空いたのち答える。

野津被告「質問の内容がめんどくさすぎるので、保留でお願いします」

その答えが、母親に対するなおも続く怒りなのか、何らかの欲求を抱いていたのか、無関心なのかは、わからなかった。

