¡ÚÂç³ØÌîµå¡ÛÂç³Ø¥é¥¹¥ÈÅÐÈÄ¤Î²Ö±àÂç¡¦Æ£¸¶ÁïÂç¤Ëµð¿Í¤¬£µ¿ÍÂÖÀª¡Ö°Õ¿Þ¤·¤¿Åêµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×
¢¡µþ¼¢Âç³Ø½©µ¨¥ê¡¼¥°¡¡ºÇ½ªÀá£±²óÀï¡¡ÐÇ¶µÂç£²¡½£±²Ö±àÂç¡Ê£±£´Æü¡¦¥«¥í¡¼¥é¼¢²ì¤Ï¤Á¤Þ¤ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡£²£³Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¾å°Ì¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Ö±àÂç¤ÎºÇÂ®£±£µ£¶¥¥í±¦ÏÓ¡¦Æ£¸¶ÁïÂç¡Ê£´Ç¯¡á¿å¸ý¡Ë¤¬¡¢ÐÇ¶µÂçÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ£³²ó¤ò£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£³Ã¥»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡½é²ó£±»à¤ÇÃæÁ°°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢»°¿¶¤È¹â¶¶Ä¾´õÊá¼ê¡Ê£±Ç¯¡á¶á¹¾¡Ë¤ÎÅðÎÝÁË»ß¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡££²²ó¤Ï£±»à¤«¤é»Íµå¤ÇºÆ¤Ó½ÐÎÝ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤ò»°¥´¥í¤ÈÃæÈô¡££³²ó¤ÏÆó¥´¥í¡¢ÃæÈô¤Ç£²»à¤òÃ¥¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ï¼«¸ÊºÇÂ®¤ËÇ÷¤ë£±£µ£µ¥¥í¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Çº¸Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Ë¤Ï£±£±µåÃÄ£³£²¿Í¤Î£Î£Ð£Â¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤¬½¸·ë¡£µð¿Í¤Ï£µ¿ÍÂÖÀª¤Ç»ë»¡¤·¡¢ÜÔ¾¾¥¹¥«¥¦¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡Ö¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î°ÌÃÖ¤¬¤¹¤´¤¯°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°Õ¿Þ¤·¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤ÏÐÇ¶µÂç¤ÎÍ¥¾¡¤¬¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£²²óÀï°Ê¹ß¤ÎÅÐÈÄ¤ÏÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤¬Âç³Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥¦¥ó¥É¡£Æ£¸¶¤Ï¡ÖºÇ¸å¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î¿¢À¾¤«¤é¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤ò¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ä¤·¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖÉÔ°Â¤È¥É¥¥É¥¤È³Ú¤·¤ß¡¢¤¤¤í¤¤¤íÆþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¤¤¤¤±ï¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£