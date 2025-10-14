NiziU¡È»Ë¾åºÇÂ¿µ¬ÌÏ¡É¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¡¡Á´¹ñ¡õ³¤³°¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ
¡¡9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦NiziU¤¬¡¢11·î22Æü¡¢23Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡ØNiziU Live with U 2025 ¡ÈNEW EMOTION : Face To Face¡É¡Ù¤òÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤È³¤³°¤Î±Ç²è´Û¤Ç¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÈþµÓ¥¹¥é¥ê¡Ä¾åÉÊ¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿NiziU
¡¡NiziU¤Ï¡¢9·î¤è¤ê½é¤ÎÁ´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¡£º£²ó¤Î¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤ÏÁ´¹ñ21ÅÔ»Ô23²ñ¾ì32¸ø±é¤ò½ä¤ë¡ÈNiziU»Ë¾åºÇÂ¿µ¬ÌÏ¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬»¦Åþ¤·¡¢°ìÈÌÈ¯Çä³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤ËÁ´ÀÊ´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢NiziU¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤ÎÆ±¸ø±é¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é2Æü´Ö¤ÎÌÏÍÍ¤ò¹ñÆâ³°¤Î±Ç²è´Û¤ËÀ¸Ãæ·Ñ¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï°ìÉô³Ú¶Ê¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤è¤ëÆ°²è¡¢ÀÅ»ß²è¤Î»£±Æ¤¬±Ç²è´Û¤Ç¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÈþµÓ¥¹¥é¥ê¡Ä¾åÉÊ¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿NiziU
¡¡NiziU¤Ï¡¢9·î¤è¤ê½é¤ÎÁ´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¡£º£²ó¤Î¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤ÏÁ´¹ñ21ÅÔ»Ô23²ñ¾ì32¸ø±é¤ò½ä¤ë¡ÈNiziU»Ë¾åºÇÂ¿µ¬ÌÏ¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬»¦Åþ¤·¡¢°ìÈÌÈ¯Çä³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤ËÁ´ÀÊ´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢NiziU¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤ÎÆ±¸ø±é¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é2Æü´Ö¤ÎÌÏÍÍ¤ò¹ñÆâ³°¤Î±Ç²è´Û¤ËÀ¸Ãæ·Ñ¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï°ìÉô³Ú¶Ê¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤è¤ëÆ°²è¡¢ÀÅ»ß²è¤Î»£±Æ¤¬±Ç²è´Û¤Ç¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£