¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¢Ä¶¹ë²Ú¤Ê¡ØNFL¡Ù¥²¥¹¥È·Ý¿Í¥×¥é¥ó¤ò¤Ö¤Á¾å¤²¤ë¤â¡ÖËÜÅö¤ËÍè¤¿¤é¸Ç¤Þ¤Ã¤ÆÃý¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ê¼ãÎÓÀµ¶³¡¢½ÕÆü½Ó¾´¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤ÎNFL¶æ³ÚÉô¡Ù¤¬¡¢9Æü¤ËÊüÁ÷¡£º£½µ¤Çº£µ¨5²óÌÜ¤ÎÊüÁ÷¤ò·Þ¤¨¤¿ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Àè¡¹½µ¤Ë¤ÏÆü¸þºä46¤Î»³¸ýÍÛÀ¤¡¢Àè½µ¤Ïº´Æ£Ëþ½Õ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï3½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ë¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤ÈÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸Þ½½Íò¤¤¤«¥¢¥Ê¤Î3¿Í¤À¤±¤Ë¤è¤ë¼ýÏ¿²ó¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¥È¡¼¥¯¤Ï¼«Í³ÅÙ¤â²¹ÅÙ¤â¹â¤¯¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï½øÈ×¤«¤é¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¹ë²Ú¥²¥¹¥È¥×¥é¥ó¤ò¤Ö¤Á¾å¤²¤¿¥ª¡¼¥É¥ê¡¼
¡¡ËÜÊÔ¼ýÏ¿¸å¤ÎYouTubeÈÇ¥ª¥Õ¥È¡¼¥¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸Þ½½Íò¥¢¥Ê¤¬¡Öº£¸å¥²¥¹¥È¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤·ÝÇ½¿Í¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢¼ãÎÓÀµ¶³¤Ï´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¤Ë¡Ö¡ÊÌÀÀÐ²È¡Ë¤µ¤ó¤Þ»Õ¾¢¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¡Ê¸÷¡Ë¤µ¤ó¡¢ÌÚÂ¼Í´°ì¤µ¤ó¡£¤¼¤Ò¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÀèÇÚÊý¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥®¥ã¥é¤Ï¡Ä¡Ä2Ëü±ß¤·¤«½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¤¬¡ª¡×¤ÈÂçÃÀ¥×¥é¥ó¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢½ÕÆü½Ó¾´¤Ï¡Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¼ãÎÓ¤Ï¿¿´é¤Ç¡Ö¤½¤¦¤À¤è¡£ÆüËÜ¤ÇNFL¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï»Õ¾¢¥¯¥é¥¹¤Ë½Ð¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡£NFLËÜÉô¤ËÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤Å¤¤¤¿¼ãÎÓ¤Ï¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤Î¾åÅÄ¤µ¤ó¤â¤á¤Ã¤Á¤ãNFL¹¥¤¤À¤«¤é¤Í¡£¾åÅÄ¤µ¤ó¤Î²È¤Ç°ì½ï¤Ë»î¹ç¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤·¡£¥®¥ã¥é¤Ï1Ëü±ß¤·¤«½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢½ÕÆü¤¬¤¹¤«¤µ¤º¡ÖÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ç2Ëü±ß¤Ê¤Î¤Ë¡¢¾åÅÄ¤µ¤ó¤Ç1Ëü±ß¤Ï¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ê»ØÅ¦¡£¤ª¶â¤ÎÏÃÂê¤Ê¤¬¤é¡¢2¿Í¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤ÏÈÖÁÈ¤Î¡È¿È¤Î¾æ¥È¡¼¥¯¡É¤é¤·¤¤²¹¤«¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ÏÃÂê¤Ï¤¤¤Ä¤·¤«ÈÖÁÈÀ©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤Ø¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢¸Þ½½Íò¥¢¥Ê¤¬Ëè½µÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¼ê½ñ¤¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¼ãÎÓ¤È½ÕÆü¤Ï¤½¤Î´°À®ÅÙ¤Ë´¶¿´¤·¤¤ê¡£½ÕÆü¤¬¡ÖËè½µÂçÊÑ¤À¤Í¡£¤Á¤ã¤ó¤È¼êÅö¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¸Þ½½Íò¥¢¥Ê¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¯ÉÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç²óÅú¡£½ÕÆü¤¬¡Ö¶ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¸À¤Ã¤Æ¤è¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯ÊÖ¤¹¤È¡¢¼ãÎÓ¤¬¡Ö²¶¤Î¡ÈÇ®»ëÀþ¡É¤Î»þ¤Ë½ñ¤¯¥Õ¥ê¥Ã¥×¡¢¼ê¤¬ÄË¤¤¤«¤é¿ôËü±ß¤Î¼êÅö¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¾éÃÌ¤òÅê¤²¹þ¤ß¡¢½ÕÆü¤¬¡ÖÌµÍý¤À¤è¡£À½ºîÈñ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¼ãÎÓ¤¬¡Ö¤¢¤ë¤ï¡ª¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢½ÕÆü¤¬¡Ö¤Ê¤¤¤À¤í¡ª¤À¤«¤é¤³¤ó¤Ê¶¹¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈË½Ïª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢°ÂÄê¤Î¡È¿ÈÆâ¥Î¥ê¡É¤â¤µ¤¯Îö¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç½ÕÆü¤Ï¡Ö¥«¥¹¥«¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î¤È¤¡¢¥Ï¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤òÂÎ¤Ë´¬¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡£¥Ô¥ó¥Þ¥¤¥¯¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¤¾¡¢ÀÎ¤Î¥É¥ê¥Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¥Ü¥ä¤¡¢¼ãÎÓ¤â¡Ö¥µ¥È¥ß¥Ä¡Êº´Æ£Ëþ½Õ¡Ë¤¬Àè½µ¥Ï¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯»ý¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿»þ¡¢¶Ö¤Á¤ã¤ó¡ÊÇëËÜ¶Ö°ì¡Ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÇú¾Ð¡£±ýÇ¯¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÈÖÁÈ¤Î¡È¼êºî¤ê´¶¡É¤ò¥Í¥¿¤Ë¾Ð¤¤¹ç¤¦»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ØNFL¶æ³ÚÉô¡Ù¤é¤·¤¤¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤µ¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¼ãÎÓ¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¸ò¾ÄÎÏ¤À¤è¤Í¡×¤È¿¿´é¤ËÌá¤ê¡¢½ÕÆü¤â¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡¢¥¢¥á¥Õ¥È¹¥¤¤Ê·Ý¿Í¤µ¤óÂ¿¤¤¤«¤é¤Í¡×¤ÈÆ±Ä´¡£¼ãÎÓ¤Ï¡Ö¡Ê¥Ó¡¼¥È¡Ë¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¤Í¡£¥Î¡¼¥®¥ã¥é¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¤â¤·ËÜÅö¤ËÍè¤¿¤é²¶¤¿¤Á¸Ç¤Þ¤Ã¤ÆÃý¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤È¶ì¾Ð¡£½ÕÆü¤â¡Ö¡ÊËÜÊÔÆâ¤ÇÏ¢¸Æ¤·¤¿¡Ë¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥·¡¼¥Ö¡ª¡É¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¡£²æ¡¹¤¬¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â°ú¤¯¤Ê¤è¡×¤È¸Þ½½Íò¥¢¥Ê¤Ëº©´ê¤·¡¢ºÆ¤Ó¾Ð¤¤¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ãÎÓ¤¬¡Ö¥Ô¥ó¥Þ¥¤¥¯¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ê¡¢½ÕÆü¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤À¤è¡×¤ÈÁê¤Å¤Á¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥Éµé¥²¥¹¥È¤ÎÌÑÁÛ¤«¤é¤ªºâÉÛ»ö¾ð¤Þ¤Ç¡£Âè5²ó¤Î¡ØNFL¶æ³ÚÉô¡Ù¤â¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤é¤·¤¤¾Ð¤¤¤È²¹¤«¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿30Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡ÖTVer¡×¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£1½µ´Ö»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¡¢Ëè½µ¶âÍË¤Î¸á¸å5»þ¤ËºÇ¿·ÏÃ¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¡£YouTube¤Î¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â¡¢ËÜÊÔ¼ýÏ¿¸å¤Î¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤ÎËÜ²»¤ä¡¢²áµî¤ÎÈëÂ¢±ÇÁü¤Ê¤É¤ò¿ï»þ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡ÖTVer¡×¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£1½µ´Ö»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¡¢Ëè½µ¶âÍË¤Î¸á¸å5»þ¤ËºÇ¿·ÏÃ¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¡£YouTube¤Î¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â¡¢ËÜÊÔ¼ýÏ¿¸å¤Î¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤ÎËÜ²»¤ä¡¢²áµî¤ÎÈëÂ¢±ÇÁü¤Ê¤É¤ò¿ï»þ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£