¡ÖÂç¤ÎÎ¤¤Î1¶¯»þÂå¤Ë¤Ê¤ë¡×¡¡µ®Çµ²Ö¸÷»Ê¤µ¤ó
¡¡µ®Çµ²Ö¸÷»Ê¤µ¤ó¤¬2018Ç¯½©¤ËÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤òÂà¿¦¤·¤Æ¤«¤é7Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÎáÏÂ¤ÎÂçÁêËÐ¤ÏÂç¤ÎÎ¤¤ÈË¾ºÎ¶¤ÎÎ¾²£¹Ë¤¬ÅìÀ¾¤ËÊÂ¤Ó¡¢9·î¤Î½©¾ì½ê¤Ç¤ÏÍ¥¾¡·èÄêÀï¤ÇÇ®Àï¡£¡ÖÊ¿À®¤ÎÂç²£¹Ë¡×¤Ï²£¹Ë½éÀ©ÇÆ¤ò¿ë¤²¤¿Âç¤ÎÎ¤¤ËÇ®¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤ä¤ì¤Ð¡¢Âç¤ÎÎ¤¤Î1¶¯»þÂå¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èà¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£½©¾ì½ê¤ÎÁêËÐ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÄÉ¿ï¤¹¤ë¼Ô¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤Ï25ºÐ¤È¼ã¤¤¡£º£¸å¤Î²ÝÂê¤Ï²¿¤«¡£
¡¡¡Ö²£¹Ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÁêËÐ¤â¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÍß¤¬½Ð¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¹Í¤¨Êý¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤ÎÎÏ¤ò·ÑÂ³¤·¤ÆÃÃ¤¨¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢²£¹Ë¤ÏÌ³¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÈà¤Ï±¦¤òº¹¤·¤Æ¹¶¤á¤ëÁêËÐ¤ò¤È¤³¤È¤óÄÉµá¤·¡¢¼«Ìä¼«Åú¤·¤Ê¤¬¤é¸Þ´¶¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡µ®Çµ²Ö¤µ¤ó¤Ï22ºÐ¤Ç²£¹Ë¤Ë¾º¿Ê¡£ºÇ½é¤Î3Ç¯´Ö¤Ï18¾ì½ê¤ÇÍ¥¾¡11ÅÙ¤È¶¯¤µ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ´ü¤Ë´û¤Ë°ú¤ºÝ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¹â°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¸·¤·¤µ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¡Ö¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¤â¤¦Íî¤Á¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢3Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ï¿¤Ó¿¤Ó¤ä¤ì¤ë¡£¤½¤Î3Ç¯¤¬²á¤®¤ë¤ÈÂÎ¤Î³Æ´ØÀá¤Ë¤Ò¤º¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¿ê¤¨¤Ë¸þ¤«¤¦¡£»ä¤Ï20ÂåÃæº¢¤Ç¡Ê°úÂà¤ò¡Ë¹Í¤¨¤¿¡£