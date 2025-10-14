Ado¡Ö°¦¤·¤Æ°¦¤·¤Æ°¦¤·¤Æ¡×MV¸ø³«Ää»ßÈ¯É½¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö°ìÉô¤òÌµÃÇ»ÈÍÑ¡×·Ð°ÞÀâÌÀ¤È¼Õºá
²Î¤¤¼êAdo¡Ê22¡Ë¤Î¡Ö°¦¤·¤Æ°¦¤·¤Æ°¦¤·¤Æ¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤Î¸ø³«¤òÄä»ß¤¹¤ë¤È14Æü¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¸ø¼°HP¤¬È¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¤Î°ìÉô¤òÌµÃÇ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£
È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¶Ê¤ÎMV¤ò¼«¼çÅª¤ËÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÆ°²è¤ÎÀÖÍñ»á¤È¥¤¥é¥¹¥È¤Î¤µ¤·¤ß¤ä¤Þ»á¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ø¤µ¤·¤¿¤Þ¡ÙÍÍ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î°ìÉô¤òÌµÃÇ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤µ¤·¤¿¤Þ¤ä¥Õ¥¡¥ó¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖAdoËÜ¿Í¡¢¤ª¤è¤ÓËÜMV¤ÎÀ©ºî¥Á¡¼¥à¡×¤ÏÀ©ºî²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤ÆµöÂú¼èÆÀ¤ÎÄó°Æ¤äË¡Ì³³ÎÇ§¤Î¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦Î©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¡¢ÌµÃÇ»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÀÚ´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
°Ê²¼¡¢È¯É½Á´Ê¸
Ê¿ÁÇ¤è¤êAdo¤ò¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¸ø³«¤·¤¿Ado¤Î¡Ö°¦¤·¤Æ°¦¤·¤Æ°¦¤·¤Æ¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª(°Ê²¼¡¢MV)¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤Ë¤è¤ë¼«¼çÅª¤ÊÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢Æ°²è¤ÎÀÖÍñ»á¤È¥¤¥é¥¹¥È¤Î¤µ¤·¤ß¤ä¤Þ»á¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤µ¤·¤¿¤Þ¡×ÍÍ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î°ìÉô¤òÌµÃÇ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼ÒÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ê¸ø³«¤òÄä»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤·¤¿¤ÞÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È¡Ö°¦¤·¤Æ°¦¤·¤Æ°¦¤·¤Æ¡×¤Ï¥Ü¥«¥íP¡¢¤¤¯¤ªÍÍ¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤·¤¿¤ÞÍÍ¤¬À©ºî¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÀ¼Ò¤Ï2023Ç¯¤Ë¤¤¯¤ªÍÍ¤Î¾µÂú¤Î¤â¤È¡¢Ado¤Ë¤è¤ë¡Ö°¦¤·¤Æ°¦¤·¤Æ°¦¤·¤Æ¡×¤Î"²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿²»¸»"¤òÀ©ºî¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤ÓÊÀ¼Ò¤¬¤½¤Î²»¸»¤ÎMV¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤µ¤·¤¿¤ÞÍÍ¤¬À©ºî¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎMV¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ãøºî¸¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ§¼±ÉÔÂ¡¢¤ª¤è¤ÓË¡Ì³³ÎÇ§¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÂÕ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î°ìÉô¤òÌµÃÇ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤·¤¿¤ÞÍÍ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤è¤êÄ¾ÀÜ¼Õºá¤ò¿½¤·¾å¤²¡¢º£¸å¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ·ï¤Ï¤Ò¤È¤¨¤ËÊÀ¼Ò¤Î´ÉÍýÂÎÀ©¤ÎÉÔÈ÷¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢AdoËÜ¿Í¡¢¤ª¤è¤ÓËÜMV¤ÎÀ©ºî¥Á¡¼¥à¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡§¾ÂÅÄ¥¾¥ó¥Ó!?ÍÍ¡¢±ÇÁüÊÔ½¸¡§Syamo.GÍÍ¡¢Ê¸»ú¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ha¤ëÍÍ¡¢±ÇÁüÀ©ºî¡§KZMÍÍ¡Ë¤Ï¡¢À©ºî²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤ÆµöÂú¼èÆÀ¤ÎÄó°Æ¤äË¡Ì³³ÎÇ§¤Î¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦Î©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ·ï¤ÎÌµÃÇ»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÀÚ´ØÍ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ·ï¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï°Ê²¼¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Ãøºî¸¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÒÆâ¶µ°é¤ÎºÆÅ°Äì¡§¸½ºß¡¢¼Ò°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÃøºî¸¢¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¸¢Íø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¦½¤¤ÎÆâÍÆ¤òºÆÅÙ¸«Ä¾¤·¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦À©ºîÊªË¡Ì³³ÎÇ§¥×¥í¥»¥¹¤Î¶¯²½¡§À©ºîÊª¤Î¸ø³«Á°¤Î¡¢Ë¡Ì³¤Ë¤è¤ë»öÁ°³ÎÇ§¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¼ÒÆâ¼þÃÎ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦³°Éô¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼ºîÉÊ¤ÎÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎºöÄê¤È½å¼é¡§ºîÉÊ¤òÅ¬ÀÚ¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÌÀ³Î¤Ê¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òºöÄê¤·¡¢½å¼é¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆóÅÙ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Á´¼Ò¤òµó¤²¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤·¤¿¤ÞÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢½Å¤Í¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤ÏËÜ·ï¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¤½¤Î¸¢Íø¤òÂº½Å¤·¡¢À¿¼Â¤ÊÀ©ºî³èÆ°¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯10·î14Æü
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¹çÆ±²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥¦¥É¥Ê¥¤¥ó