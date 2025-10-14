¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï1·î¤ËFW¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó¤Ø¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë»ÑÀª¤«¡¡¿·Å·ÃÏ¸õÊä¤ÏMLS¡©
¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ïº£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó¡Ê28¡Ë¤òÇäµÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£±Ñ¡ØFootball Insider¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
2022Ç¯²Æ¤è¤ê¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ëÆ±Áª¼ê¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤âµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¯¥é¥Ö¤ä¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤«¤é´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë»ÄÎ±¤·¤¿¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó¤À¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢³«ËëÀï¤Ç2¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï11»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢3¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¤«¤Ä¤Æ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥Á¡¼¥Õ¥¹¥«¥¦¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢MLS¤Î¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥·¥Æ¥£¤¬³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó¼«¿È¤âMLS¹Ô¤¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥½¥é¥ó¥±¤È¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤âÃíÌÜ¤À¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó¤Ï¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯Î¨¤¤¤ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ç³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤±¤ë¤«¡£