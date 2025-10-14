º£µ¨¤ÏÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó photo/Getty Images

¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ïº£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó¡Ê28¡Ë¤òÇäµÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£±Ñ¡ØFootball Insider¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£

2022Ç¯²Æ¤è¤ê¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ëÆ±Áª¼ê¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤âµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¯¥é¥Ö¤ä¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤«¤é´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë»ÄÎ±¤·¤¿¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó¤À¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢³«ËëÀï¤Ç2¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï11»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢3¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó¤Ï¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥é¥ó¥±¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦Ãæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯Î¨¤¤¤ë¿·À¸¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ç½Ð¾ì»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï11·î¤ËÉüµ¢Í½Äê¤Î¥½¥é¥ó¥±¤ò°ÍÁ³¤È¤·¤Æ1ÈÖ¼ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤±¤Ð1·î¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¤ÎÇäµÑ¤òÍÆÇ§¤¹¤ë»ÑÀª¤À¤È¤¤¤¦¡£

¤Þ¤¿¤«¤Ä¤Æ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥Á¡¼¥Õ¥¹¥«¥¦¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢MLS¤Î¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥·¥Æ¥£¤¬³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó¼«¿È¤âMLS¹Ô¤­¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£

¥½¥é¥ó¥±¤È¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤âÃíÌÜ¤À¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó¤Ï¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯Î¨¤¤¤ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ç³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤±¤ë¤«¡£