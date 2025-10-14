C¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥à¥Ë¥ç¥¹ photo/Getty Images

ÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¯¡¢¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥È¥ó¤ä¥Þ¡¼¥¯¡¦¥°¥¨¥¤¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Æ¥¿¤é¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢±Ñ¡ØTEAMTALK¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½DF¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹¤Ë¤â¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤«¤é´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

2024Ç¯1·î¤Ë¥Ñ¥ì¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥à¥Ë¥ç¥¹¡£Ìµ¿ÔÂ¢¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ä·ø¼Â¤Ê¼éÈ÷¡¢¤½¤·¤Æ¹¶·âÌÌ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤Ç¤­¤ëÆ±Áª¼ê¤Ï¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¸ø¼°Àï46»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ6¥´¡¼¥ë8¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¡£¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤·¤Ê¤¬¤é¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£

º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï12»î¹ç¤Ç2¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥à¥Ë¥ç¥¹¡£¥Ñ¥ì¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤ó¤ÊÆ±Áª¼ê¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤ÏÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¸½¹Ô·ÀÌó¤Ï2028Ç¯¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¤µ¤é¤Ë1Ç¯´Ö¤Î±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÇäµÑ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ï»¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¡£¤·¤«¤·¡¢°ÜÀÒ¶â¤òºÇÂç²½¤¹¤ë·×²è¤ÏÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢2026Ç¯²Æ°Ê¹ß¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇäµÑ¤Î²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£

29ºÐ¤Î¥à¥Ë¥ç¥¹¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤ÎÌÜ¤Ë»ß¤Þ¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ï³ÍÆÀ¤ØËÜ³ÊÅª¤ËÆ°¤­½Ð¤¹¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£