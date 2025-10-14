最後まで貫いた気配り　巨人40歳外野手の引退発表日にX反応　「チョーさんらしいな」「最後まで思いやりにあふれている」

サカチョーとして、坂本との名コンビも人気を博した（C）産経新聞社

巨人は10月14日、長野久義が現役を引退すると発表した。

長野は2度のドラフト指名を拒否し、2009年1位で社会人ホンダから巨人に入団。

【動画】長野久義が節目の1500安打！39歳での達成となった

入団1年目から新人王とすぐに頭角を現し、12年には同チームの坂本勇人とともに最多安打のタイトルを獲得、チームの日本一に大きく貢献を果たした。

パンチ力あふれる打撃、走攻守そろった球界を代表するバットマンとして席巻、そんな長野の転機となったのは18年オフ、巨人にFA移籍した丸佳浩の人的補償として広島に入団したことだった。



年齢を重ねる中で右の代打としての地位を確立させていく。

その後、22年オフにトレードで再び巨人に戻ってくる。昨季は現役時代に自主トレをともにし、兄貴分と慕う阿部慎之助監督就任1年目となったシーズンに要所で勝負強い打撃を見せ、V奪回の大きな力ともなった。

迎えた今季は1軍で17試合に出場。DeNAと戦ったCSファーストSでも出場選手登録はされたが、出番なくシーズン終了となっていた。