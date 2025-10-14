ÀÄ¿¹¸©¹°Á°»Ô¤ÇÉÔ¿³ÊªÈ¯¸«Áê¼¡¤°¡¢Æ»Ï©¤Ï°ì»þÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¡Ä¡ÖÁÜºº¤Ë»Ù¾ã¡×¤ÈÆâÍÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤º
¡¡ÀÄ¿¹¸©¹°Á°»Ô¤Ç£±£±¡Á£±£´Æü¡¢¹õ¤¤¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ä¿·Ê¹»æ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿ÉÔ¿³Êª¤ÎÈ¯¸«¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¸©·Ù¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉÔ¿³Êª¤Ï£´·ï¤Ç·×£¶¸Ä¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤â´í¸±À¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÁÜºº¤Ë»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤ÆÆâÍÆ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢¸©·Ù¤ÏÉÕ¶á¤ÎÆ»Ï©¤ò°ì»þÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢Ì¤È¯É½¤ÎÆ±ÍÍ¤Î²¡¼ýÊª¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£²¸Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹°Á°½ð¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±£±Æü¸áÁ°£±£°»þº¢¡¢Æ±»ÔÉÙ»Î¸«Ä®¤Î»ö¶È½ê¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¹õ¤¤¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿Ä¹¤µÌó£³£°¥»¥ó¥Á¡¢ÉýÌó£²£°¥»¥ó¥Á¡¢¹â¤µÌó£±£µ¥»¥ó¥Á¤ÎÉÔ¿³Êª¤ò»ö¶È½ê¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¸«¤Ä¤±¡¢£±£²Æü¤Ë·Ù»¡¤ØÄÌÊó¤·¤¿¡£Æ±½ð¤ÏÆ±Æü¸á¸å£´»þ£±£°Ê¬º¢¤«¤éÌó£³»þ´Ö¡¢È¯¸«¾ì½ê¤ÎÆîÂ¦¤Î»ÔÆ»¤òÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£±£³Æü¤ÏÆ±»ÔÜº¡Ê¤³¤¦¤¸¡ËÄ®¤ÎÏ©¾å¤ÇÆ±ÍÍ¤ÎÉÔ¿³Êª¤¬£±¸Ä¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ËÌÂ¦¤Î»ÔÆ»¤¬£³»þ´Ö°Ê¾åÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Æ±»ÔÀ¶¿åÉÙÅÄ¤Ç¤âÉÔ¿³Êª¤¬£³¸Ä¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡££±£´Æü¤Ë¤âÆ±»ÔÅÚ¼êÄ®¤ÎÏ©¾å¤Ç¿·Ê¹»æ¤ä¥Á¥é¥·¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿Ä¹¤µÌó£³£°¥»¥ó¥Á¡¢ÉýÌó£±£µ¥»¥ó¥Á¡¢¹â¤µÌó£±£°¥»¥ó¥Á¤ÎÉÔ¿³Êª£±¸Ä¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£