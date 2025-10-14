º£Ç¯¤Ç3·ï¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÇÁê¼¡¤°¡È´Ú¹ñ¿Í¼ºí©¡É¡ÄBIGBANGÃ¦Âà¥á¥ó¥Ð¡¼¤Èº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Î±½¤¬ÇÈÌæ
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç´Ú¹ñ¿Í¤Î¹ÔÊýÉÔÌÀ»ö°Æ¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤«¡¢¸µBIGBANG¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎV.I¡Ê¥¹¥ó¥ê¡Ë¤¬¸½ÃÏ¤Î¡Èº¾µ½µòÅÀ¡É¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤ëµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛV.I¤¬º¾µ½½¸ÃÄ¤È´Ø·¸¤«¡¢µ¿ÏÇ¤Î»Ñ
10·î14Æü¡¢¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë·Ù»¡Ä£¤Ï¡Ö¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë½Ð¹ñ¤·¤¿²ÈÂ²¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÄÌÊó¤ò4·ï¼õÍý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆâÌõ¤ÏºòÇ¯¤¬1·ï¡¢º£Ç¯¤¬3·ï¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÃËÀ¡Ê20Âå2¿Í¡¢40Âå2¿Í¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
¼ºí©¼Ô¤é¤Ï¡Ö¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤¿¤á¤Ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ø¹Ô¤¯¡×¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ò·ÐÍ³¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Î¤òºÇ¸å¤Ë¡¢¾ÃÂ©¤òÀä¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¸½»þÅÀ¤ÇÙÇÃ×¤äË½¹Ô¤ÎÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²ÈÂ²¤Ë¿ÈÂå¶â¤òÍ×µá¤¹¤ëÏ¢Íí¤â¤Ê¤¤¡£Åö¶É¤Ï³°¸òÉô¡ÊÆüËÜ¤Î³°Ì³¾Ê¤ËÁêÅö¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ½êºß³ÎÇ§¤òÍ×ÀÁ¤·¡¢ÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏV.I¤È¡Èº¾µ½µòÅÀ¡É¤Î´ØÏ¢¤ò¼¨º¶¤¹¤ë±½¤¬³È»¶¡£È¯Ã¼¤Ï2024Ç¯¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿V.I¤Î±ÇÁü¤Ç¡¢Èà¤¬¡ÖPrince Brewing¡Ê¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥°¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥í¥´¤ÎÁ°¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ë»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡ÖPrince Holdings¡×¤Î¥í¥´¤È»÷¤¿ÌÏÍÍ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¡¢°ìÉô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö·ÏÎó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼ºí©»ö·ï¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÇµÞÁý¤¹¤ë³¤³°½¢¿¦º¾µ½¤äµ¶µá¿Í¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿Í¿È¼è°ú¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¢¥×¥ê¤Ç¡Ö¹â¼ýÆþ¤Î»Å»ö¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¡¢Æþ¹ñ¸å¤Ë´Æ¶Ø¡¦Ë½¹Ô¡¦¶¯À©Ï«Æ¯¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Èº¾µ½µòÅÀ¡Êº¾µ½ÃÄÃÏ¡Ë¡É¤ÏÈÈºá¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î²¹¾²¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤äÁÜººµ¡´Ø¤â°ìÉôÃÏ°è¤ò´í¸±¶è°è¤Ë»ØÄê¤·¡¢ÅÏ¹Ò¼Ô¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²óV.I¤Î·ï¤ÇÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤â¡¢¶áÇ¯¡Èº¾µ½ÃÄÃÏ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈÈºáµòÅÀ¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¼çÂÎ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¸½»þÅÀ¤ÇV.IËÜ¿Í¤ÈÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê´Ø·¸¤ò¼¨¤¹³Î¾Ú¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤äÆ±¼Ò¤Î¸ø¼°È¯É½¤Ë¤âV.I¤ò´ØÏ¢¤Å¤±¤ëÊóÆ»¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡ÖPrince Brewing¡×¼«ÂÎ¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ç¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¾úÂ¤½ê¤ä°û¿©Å¹¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¤Î¼ºí©¤äº¾µ½ÈÈºá¤¬Ï¢ÆüÊó¤¸¤é¤ì¡¢¸½ÃÏ¤Î¡È°Ç·ÐºÑ¡É¤È´Ú¹ñ¿Í¤È¤ÎÀÜÅÀ¤Ë´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£V.I¤ò¤á¤°¤ëµ¿ÏÇ¤ÏÌ¤³ÎÄê¤À¤¬¡¢¼ºí©¼Ô¤ÎÁý²Ã¤ÈÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë¹¤¬¤ëÈÈºá¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿±½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡þV.I ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1990Ç¯12·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÜÌ¾¥¤¡¦¥¹¥ó¥Ò¥ç¥ó¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥ó¥ê¡×¤Î³èÆ°Ì¾¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£2006Ç¯8·î¡¢BIGBANG¤Î¡ÈËö¤Ã»Ò¡É¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç¡¢K-POP¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤Þ¤ÇÅ¸³«¤·¤¿¡£¤·¤«¤·2018¡Á2019Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¡È¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¥µ¥ó»ö·ï¡É¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤È¤µ¤ì¡¢2019Ç¯3·î¤Ë·ÝÇ½³¦¤«¤é¤Î°úÂà¤òÀë¸À¡£ÀÇäÇã°¶Àû¤ä²£ÎÎ¡¢³¤³°±óÀ¬ÅÒÇî¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤Ç2022Ç¯5·î¡¢Ä¨Ìò1Ç¯6¥«·î¤Î¼Â·º¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£2023Ç¯2·î¤Ë½Ð½ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£