Æü»º¤¬¡Ö¿·¡È¼ÖÃæÇñ¡É·Ú¥Ð¥ó¡×¤òÈ¯É½¡ª Á´Ä¹3.4mµé¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¥¤¥¤¥µ¥¤¥º¡×¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡Ö180cm¤ÎÂç¿Í¤¬¿²¤é¤ì¤ë¡×¡ª ¹âÀÇ½¥¿¡¼¥Ü»ÅÍÍ¤â¤¢¤ë¡Ö¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥Ð¥ó ¥Þ¥ë¥Á¥é¥Ã¥¯¡×11·îËö¤ËÈ¯Çä
¡Ö¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¡Ö¥»¥ì¥Ê¡×¤«¤é¡Ö·Ú¥Ð¥ó¡×¤Þ¤Ç¡Ö¼ÖÃæÇñ¥â¥Ç¥ë¡×¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬´°À®¡ª
¡¡2025Ç¯10·î14Æü¡¢Æü»º¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÆü»º¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡õ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡ÊNMC¡Ë¤Ï¡¢·Ú¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¡Ö¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¿·¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥é¥Ã¥¯¡×¤òÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£11·î27Æü¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¤Ï¡¢2003Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿·Ú¥Ð¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£Åö½é¤Ï»°É©¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤ë·Ú¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¡Ö¥ß¥Ë¥¥ã¥Ö¡×¤ÎOEM¶¡µë¤ò¼õ¤±¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2ÂåÌÜ¤«¤é¤Ï¥¹¥º¥¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥¤¡×¤ÎOEM¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬Æü»º¤Î¡Ö¿·¡È¼ÖÃæÇñ¡É·Ú¥Ð¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï2015Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿3ÂåÌÜ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤«¤é¡¢Æü»º¤Î¿·À¤Âå¤Î¾è¤êÊª¡Ê¡áNew generation Vehicle¡Ë¤È¼Ö³Ê¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖNV100¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤Ø¤ÈÌ¾¾Î¤ò°ì¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å2024Ç¯3·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿°ìÉô²þÎÉ¤ÇNV¤ÎÌ¾¾Î¤òÇÑ»ß¤·¡¢½¾Íè¤Î¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¤ËºÆÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¿·ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥Ð¥ó ¥Þ¥ë¥Á¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢²Ù¼¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥Ð¥ó GX¡×¡Ö¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥Ð¥ó GX¡×¡£¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1895mm¤Ç¡¢¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¹¥Á¡¼¥ë¥é¥Ã¥¯¤ÈÍ¹¦¥Ü¡¼¥É¡¢¤½¤ì¤é¤ËÁõÃå¤Ç¤¤ë2¼ïÎà¤Î·Á¾õ¤ÎÀìÍÑ¥Ö¥é¥±¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ËÉ±øÀ¤Î¤¢¤ëÀìÍÑ¥Õ¥í¥¢¤ò²Ù¼¼¤ËÁõÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥Ã¥¯¤ä¥Ü¡¼¥É¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÍ¹¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¡¢ÀìÍÑ¥Ö¥é¥±¥Ã¥È¤Î¼èÉÕ¤±°ÌÃÖ¤ä¸þ¤¤ò½ÀÆð¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Â¿ÌÜÅª¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿NMC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÔÈÎÉÊ¤ÎÈÆÍÑ¥Õ¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¼èÉÕ¤±¤â²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ñÌ£¤ä¥ì¥¸¥ã¡¼¤Î¤Û¤«ÇÛÃ£¤ä°ÜÆ°ÈÎÇä¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²Ù¼¼¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÑ¿åÀ¡¢Ùû¿åÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¡ÖCORDURA¡Ê¥³¡¼¥Ç¥å¥é¡Ë¡×À½¤ÎÀ¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ã¦Ãå¤äÁõÃå°ÌÃÖ¤Î¹â¤µ¤¬4ÃÊ³¬Ä´À°¤Ç¤¤ë¥Ù¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥È¤ò¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê¤·¡¢¼ÖÃæÇñ»ÅÍÍ¼Ö¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÍÑ¤â²ÄÇ½¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥É¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¿²¾²¤ÎÄ¹¤µ¤Ï1800mm¡¢Éý1170mm¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢µöÍÆ²Ù½Å¤Ï150kg¡£¥Ù¥Ã¥É¤Î¹â¤µ¤Ï4ÃÊ³¬¤ÎÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ºÇÂç380mm¤Î¥Ù¥Ã¥É²¼¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Í¹¦¥Ü¡¼¥É¡¢ÀìÍÑ¥Õ¥í¥¢¡¢¥Ù¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥È¤Î¿§¤Ï¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¤Û¤«¥Ö¥é¥Ã¥¯¤âÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢660ccÄ¾Îó3µ¤Åû¼«Á³µÛµ¤¡ÊNA¡Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¤è¤ê¹âÀÇ½¤ÊÆ±¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤âÍÑ°Õ¡£¤È¤â¤ËCVT¡Ê¼«Æ°ÌµÃÊÊÑÂ®µ¡¡Ë¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¶îÆ°Êý¼°¤ÏNA¼Ö¡¢¥¿¡¼¥Ü¼Ö¤È¤â¤Ë¡¢2WD¤È¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à4WD¤òÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï¡¢210Ëü6500±ß¤«¤é246Ëü4000±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥Ð¥ó ¥Þ¥ë¥Á¥é¥Ã¥¯¤ÎÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆNMC¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¹â¤Þ¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¼ÖÃæÇñ¥Ë¡¼¥º¤Ë¸Æ±þ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ò»Ô¾ìÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¥»¥ì¥Ê ¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥Ã¥É¡×¡ÖNV200¥Ð¥Í¥Ã¥È ¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥Ã¥É¡×¡Ö¥¥ã¥é¥Ð¥ó ¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥Ã¥É¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼ÖÃæÇñ»ÅÍÍ¼Ö¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×³È½¼¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£