ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼½êÂ°¤Î¡È²øÊª¿·¿Í¡ÉAHOF¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼4¥«·î¤Ç½é¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡ª2nd¥ß¥ËAL¡ØThe Passage¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ø
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×AHOF¤¬¡¢¡È²øÊª¿·¿Í¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¤µ¤é¤Ë³ÎÎ©¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAHOF¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥À¥¤¥¹¥±¡×
10·î14Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êF&F¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢AHOF¤Ï¡¢11·î4Æü¤Ë2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThe Passage¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥«¥ß¥ó¥°¥¹¡¼¥ó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¹Ó¤¤¼Á´¶¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¤½¤³¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈÈ¯ÇäÆü»þ¤ÎÊ¸»ú¤¬¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ò°ìµ¤¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWHO WE ARE¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó4¥«·î¤Ö¤ê¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÈÆ±»þ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢¡È²øÊª¿·¿Í¡É¤È¤·¤ÆµÞÉâ¾å¤·¤¿AHOF¤Ï¡¢Á°ºî¤ÎÀª¤¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÏ¢Â³¥Ò¥Ã¥È¤òÁÀ¤¦¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¡¢AHOF¤Ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¼ÂÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡È¿¿¿´¡É¤Î¤³¤â¤Ã¤¿²»³ÚÀ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£Èà¤é¤Ï¡ÈÉÔ´°Á´¤µ¤ÎÃæ¤Ç²êÀ¸¤¨¤ë²ÄÇ½À¡É¤ò²Î¤¤¡¢´°Á´¤µ¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤àÀÄ½Õ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¡ØThe Passage¡Ù¤ÇÈà¤é¤¬¤É¤ó¤ÊÆ»¤òÊâ¤à¤Î¤«¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢AHOF¤Ï¡ÖK-POP¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÊúÉé¤ò·Ç¤²¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡£¤½¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWHO WE ARE¡Ù¤ÇÎòÂå¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤·¤Æ½éÆ°Çä¾å5°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢²»³ÚÈÖÁÈ3´§¤òÃ£À®¡£¤µ¤é¤Ë¡¢8·î¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç³«ºÅ¤·¤¿½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢Ìó1Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Î²ñ¾ì¤ò´°Çä¤µ¤»¤ë°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢AHOF¤Ï¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
