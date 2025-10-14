G-DRAGON¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¤Î¿¿¹üÄº¡ª¡È¿Í´Ö¥·¥ã¥Í¥ë¡É¤ËÊÑ¿È¤·¤¿»¨»ïÆÃ½¸¤ËÃíÌÜ¡ÚPHOTO¡Û
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×BIGBANG¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢G-DRAGON¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØW KOREA¡Ù¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£
10·î14Æü¡¢G-DRAGON¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Í´Ö¥·¥ã¥Í¥ë¡É¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤é¤·¤¯ÆÈÁÏÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥Ý¡¼¥º¤Ç»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¡¢G-DRAGON¤Ï¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCHANEL¡Ê¥·¥ã¥Í¥ë¡Ë¡×¤Î²Ú¤ä¤«¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê°áÁõ¤ò¼«Ê¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç´°àú¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥Ä¥¤¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¿¿¼î¤ÎÁõ¾þ¤¬ºÝÎ©¤Ä°áÁõ¡¢¤½¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊË¹»Ò¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹¥ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢¡Ö¸Â³¦¤È¶³¦¤ò±Û¤¨¤¿¡¢Àè¤ò¹Ô¤¯Â¸ºß¡ÊBEYOND MAN¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Èà¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î¥ª¡¼¥é¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤¹¤ë¶äÈ±¤È¶¯Îõ¤ÊÌÜ¤Ä¤¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¿¡¼¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò¤µ¤é¤ËºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£
¡ØW KOREA¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸þ¤³¤¦¤òÀè¤Ë¸«¤»¤Æ¡¢Àè¤ËÊâ¤¯´é¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆG-DRAGON¤Ï¤¤¤Ä¤â¤½¤Î¶³¦¤òÀè¤Ë±Û¤¨¤¿¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¡¢G-DRAGON¤¬»ý¤ÄÀè¶î¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥³¥ó¤Î°ÕÌ£¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢G-DRAGON¤Ï¸½ºß¡¢3ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖG-DRAGON 2025 WORLD TOUR¡ÎÜbermensch¡Ï¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Íè¤ë10·î20¡Á21Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤ÇÄÉ²Ã¸ø±é¤ò³«ºÅÍ½Äê¤À¡£
¡þG-DRAGON ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1988Ç¯8·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¯¥©¥ó¡¦¥¸¥è¥ó¡£2006Ç¯¤ËBIGBANG¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£BIGBANG¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¹¥¥ë¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿¡£2019Ç¯10·î¤Ë½üÂâ¡£2022Ç¯4·î¤Ë¡ØStill Life¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤ÆÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡£2023Ç¯6·î¤ËYG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Î·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤·¡¢Æ±Ç¯12·î¤Ë¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡£