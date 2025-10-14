¹â¶¶¥æ¥¦¡¢Â©»Ò2¿Í¤Î»Ñ¸ø³«¡Ö¼¡ÃË¤¬Ä¹ÃË¤Ë¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤ë¿·´´Àþ¼ÖÆâ¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/14¡Û¥â¥Ç¥ë¤Î¹â¶¶¥æ¥¦¤¬10·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò2¿Í¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤°ìËë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â¶¶¥æ¥¦¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎÂ©»Ò2¿Í
¹â¶¶¤Ï¡Ö¼¡ÃË¤¬Ä¹ÃË¤Ë¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤ë¿·´´Àþ¼ÖÆâ¡×¤È¼¡ÃË¤¬Ä¹ÃË¤Î¸ý¤Ë¥¹¥×¡¼¥ó¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¡Ö¼¡ÃË¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤ò³ð¤¨¤ëÄ¹ÃË¤È¡¢¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤¡©¡Ù¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¼¡ÃË¡£Í¥¤·¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¤òÉ½¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°¦¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤À¤³¦¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â¶¶¤Ï¡¢2018Ç¯10·î¤Ë¸µK-1¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ÎËÎÉô¹°¿ó¤ÈÆþÀÒ¡£2020Ç¯1·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¡¢2022Ç¯12·î¤ËÂè2»ÒÃË»ù¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
