º£Æü14Æü(²Ð)¤ÎÆ»Æâ¤Ï¤è¤¯À²¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÀÆü15Æü(¿å)¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¹¤¯À²¤ì´Ö¤¬½Ð¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï±À¤Î¹¤¬¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢18Æü(ÅÚ)¤Ï±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î±«¤¬µ¨Àá¤ò¿Ê¤á¡¢19Æü(Æü)°Ê¹ß¤Ï»³´ÖÉô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Àã¡¢´¨¤µ¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
18Æü(ÅÚ)¤Î±«¤¬µ¨Àá¤ò¿Ê¤á¤ë¡¡ºÇ¹âµ¤²¹¤¬°ì·å¤È¤Ê¤ë½ê¤â
ÌÀÆü15Æü(¿å)¤Ï¸á¸å¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¯À²¤ì´Ö¤¬½Ð¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¸áÁ°Ãæ¤Ïµ¤°µ¤ÎÃ«¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ê¤É°ìÉô¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±«¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£16Æü(ÌÚ)¤«¤é17Æü(¶â)¤ÏÁ´ÈÌ¤Ë±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ê¤É¤Ç¤Ï±«¤Î¹ß¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î±«¤¬µ¨Àá¤ò¿Ê¤á¤ë±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£19Æü(Æü)°Ê¹ß¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤È¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤Â¦¤Ï³ä¹çÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌÉô¤òÃæ¿´¤Ë½ê¡¹¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÁ´ÈÌ¤ËÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¡¢19Æü(Æü)º¢¤«¤é¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤È¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê4ÅÙ¤Û¤ÉÄã¤¤½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£19Æü(Æü)°Ê¹ß¤Ï¡¢Æ»ËÌ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤¬9ÅÙ¤¯¤é¤¤¤È¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ç¤â°ì·å¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À²¤ì´Ö¤Î½Ð¤ëÃÏ°è¤Ç¤â´¨¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÉþÁõÁª¤Ó¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
19Æü(Æü)°Ê¹ß¤Ï»³´ÖÉô¤òÃæ¿´¤ËÀã¤È¤Ê¤ë¡¡Æ»ËÌ¤Ç¤Ï½éÀã¤Î²ÄÇ½À¤â
19Æü(Æü)°Ê¹ß¤Ï¾å¶õ¤Ë´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ÏËÌÉô¤òÃæ¿´¤Ë½ê¡¹¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ½¤ä»³´ÖÉô¤Ç¤ÏÀã¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢Ï©ÌÌ¤¬Çò¤¯ÀÑÀã¾õÂÖ¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ½¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ³¤Â¦ËÌÉô¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ç¤â±«¤ËÀã¤¬¤Þ¤¸¤ê¡¢½éÀã¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÕÆâ¤È°°Àî¤Î½éÀã¤ÎÊ¿Ç¯Æü¤Ï10·î19Æüº¢¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î»þµ¨¤Ë½éÀã¤ÎÊØ¤ê¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î»þµ¨¤ÎÅßÆ»±¿Å¾¤Ï¤Þ¤À´¶³Ð¤Ë´·¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÂçÊÑ´í¸±¤Ç¤¹¡£Àã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹ß¤Ã¤¿±«¤¬Îä¤¨¹þ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅà·ë¤·¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¥ó¾õÂÖ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¶¶¤äÊâÆ»¶¶¤Î¾å¡¢¸òº¹ÅÀ¤Ê¤É¤ÏÏ©ÌÌ¤¬Åà·ë¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Æ½¤ä»³´ÖÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ê¤É¤âÅà·ëÏ©ÌÌ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¿µ½Å¤Ê±¿Å¾¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½µËö¤ËÆ½±Û¤¨¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
