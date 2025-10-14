KANA-L HOLDINGS¡¢I±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼µÜ¾ëÌÀ¹°»á¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¡¡AI¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î³«Àß¡õÆ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à»ö¶È¤ò¿ä¿Ê
¡¡·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖTRUSTAR¡×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡ÖKANA-L HOLDINGS¡×¤Ï14Æü¡¢AI±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼µÜ¾ëÌÀ¹°»á¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ç²èº×¤Ç¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤é¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»°¸¶±©°á
¡¡µÜ¾ë»á¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ëµ»½Ñ¤ÈÆÈ¼«¤ÎÈþÅª¥»¥ó¥¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¿ô¡¹¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¤µ¤é¤Ë±Ñ¹ñ¡¦ÊÆ¹ñ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÂç¼ê±ÇÁüÀ©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤ÎÆÈÀê·ÀÌó¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡KANA-LGROUP¤Ïº£¸å¡¢µÜ¾ë»á¤È¤Î¶¨Æ¯¤òÄÌ¤¸¡¢¡ÖAI¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤Î³«Àß¤ä±Ç²è/¥É¥é¥ÞÀ©ºî¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à»ö¶È¤ÎÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡¡
¢£µÜ¾ëÌÀ¹°»á¥³¥á¥ó¥È
AIµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤¬¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸ÂÂç¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¿Í´Ö¤Î´¶À¡Ù¤È¡ØÉ½¸½¡Ù¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐËÜÅö¤Î´¶Æ°±ÇÁü¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ï¤¿¤·¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥¤¥ó¥É¡¢²¤ÊÆ³Æ¹ñ¤È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë·ÀÌó¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñ¤äÊ¸²½¤òÄ¶¤¨¤Æ¡ÈÍ£°ìÌµÆó¤Î±ÇÁüÂÎ¸³¡É¤òÁÏÂ¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤È¿Í´Ö¤¬¶¨Æ¯¤·¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤äÊª¸ì¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î·Á¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤³¤ì¤«¤é¤Î±ÇÁüÀ©ºî¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈAI¡áÎäÅ°¤Êµ¡³£¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÄ¶¤¨¡¢Ë¤«¤Ê²¹ÅÙ¡¦´¶¾ð¡¦Â¿ÍÍÀ¤ò½É¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¡¢KANA-L¥°¥ë¡¼¥×¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤ØÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ëKANA-L HOLDINGS¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¶¦´¶¤·¡¢Ì¤Íè¤Î±ÇÁüÊ¸²½ÁÏÂ¤¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡À¤Âå¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼°éÀ®¤ä¼Ò²ñ¡¦»º¶È¤Ø¤ÎÈ¯Å¸¡¢¤½¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤¨¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
