¥Þ¥ó¥·¡¼¡ÖÊ»»¦¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÂÇµå¤Ç¤Ê¤¯¡Ä¡×¡ÈÃæ¥´¥íÊ»»¦¡É¡Ö²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡½1¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î13Æü¡¡¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê35¡Ë¤¬13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNLCS¡ËÂè1Àï¤Ë¡Ö7ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£4²ó¤Ëµ¯¤¤¿¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥´¥í¡×¤Ë¤è¤ëÊ»»¦¥×¥ì¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï4²ó¤Î¹¶·â¤Ç1»àËþÎÝ¤È¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬¥»¥ó¥¿¡¼Êý¸þ¤ØÂç¤¤ÊÂÇµå¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÂÇµå¤òÃæ·ø¼ê¡¦¥Õ¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬°ìÃ¶¡¢¥°¥é¥Ö¤Ë¼ý¤á¤Ê¤¬¤é¤âÃÆ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤ÂÇµå¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Í¤Æ¤«¤é¡¢ºÆÅÙÊáµå¤·¤¿¡£
¡¡»°ÎÝÁö¼Ô¤ÎT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï°ìÅÙ¡¢»°ÎÝ¤ØÌá¤ê¤«¤±¡¢ºÆÅÙ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤ÆËÜÎÝ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤¬Áê¼êÌî¼ê¿Ø¤ÎÁÇÁá¤¤Ãæ·Ñ¥×¥ì¡¼¤ËÁË¤Þ¤ìËÜÎÝÉõ»¦¡£ÆóÎÝÁö¼Ô¤Î¥¹¥ß¥¹¤â»°ÎÝ¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÊÖµå¤ò¼õ¤±¤¿Êá¼ê¡¦¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¤¬¼«¤é»°ÎÝ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ù¡¼¥¹¤òÆ§¤ß¡¢¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥´¥í¡×¤Ë¤è¤ë8¡½6¡½2¤ÎÊ»»¦¥×¥ì¡¼¤ÇÆÀÅÀµ¡¤òÆ¨¤¹¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÂÇµå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¦¤Þ¤¯ÂÇ¤Ä¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È²ù¤·¤¬¤ê¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤¬¥°¥é¥Ö¤«¤é¤³¤Ü¤ì¤¿¤Î¤Ï¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅ¸³«¤Ï¡¢ÊÉ¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Èµ§¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¡¢Àµ³Î¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤¢¤¢¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ÏÀèÈ¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤Î¹¥Åê¤â¤¢¤ê¡¢2¡½1¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡£Å¨ÃÏ¤Ç¤Î½éÀï¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¡ÖÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î¾¡Íø¤ÏÂç¤¤¤¡£¸·¤·¤¤´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¼è¤ì¤¿1¾¡¤ÏËÜÅö¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º1¾¡¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼¡¤Ï¥Û¡¼¥à¤ËÌá¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¡£º£Æü¤Î¾¡Íø¤Ï¤½¤ì¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ìÂ©¤Ä¤¤¤¿¡£