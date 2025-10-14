¼¡¤ÎÁíÍý¤ÏÃ¯¤Ë¡©¼«¸øÏ¢Î©²ò¾Ã¤Ç²ÃÂ®¤¹¤ë³ÆÅÞ¤Î¶î¤±°ú¤¡Ä¡ÈÌîÅÞ¶¦Æ®¡É¤Î¸½¼ÂÌ£¤Ï¡©³¹¤«¤é¤Ï¡ÖÊÌ¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¡Únews23¡Û
¼«¸øÏ¢Î©¤ÎÊø²õ¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¼¡¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤¬Ã¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ç¤¹¡£Íè½µÍ½Äê¤µ¤ì¤ëÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¡£Í¿ÌîÅÞ¤Î¶î¤±°ú¤¤ÎÃæ¤ÇÉâ¤«¤Ö¡Ö3¤Ä¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª+1¡×¤È¤Ï?
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¼¡¤ÎÁíÍý¤Ï¡©3¤Ä¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª
¼«¸øÏ¢Î©²ò¾Ã¤Çº®ÆÙ¤È¤¹¤ë¼¡´üÁíÍý¤ÎºÂ¡Ä¡ÈÌîÅÞ¶¦Æ®¡É¤Î¸½¼ÂÌ£¤Ï¡©
13Æü¡¢Â¿¤¯¤ÎÄ°½°¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î³¹Æ¬±éÀâ²ñ¤Ç¤¹¡£
¾¯¤·ÃÙ¤ì¤Æ¶ÌÌÚÂåÉ½¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢Ä°½°¤Î´Ø¿´¤Ï°ìµ¤¤Ë¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ë¡£±éÀâ¤Ç¤Ï¡¢¼«¤é¤³¤¦ÀÚ¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¶ÌÌÚÍº°ìÏº ÂåÉ½
¡Ö²æ¡¹¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤â¡Ø¤É¤³¤ÈÁÈ¤à¤ó¤À¡©¡Ù¤È¤«¡Ø¶ÌÌÚ¤µ¤óÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢º£¤Þ¤ÀÃ¯¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Çº®ÆÙ¤È¤¹¤ë¼¡´üÁíÍýÂç¿Ã¤ÎºÂ¡£
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£Å´É× ÂåÉ½¡Ê10Æü¡Ë
¡Ö¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ìÃ¶Çò»æ¡×
¼«Ì±ÅÞ¡¡¹â»ÔÁáÉÄ ÁíºÛ¡Ê10Æü¡Ë
¡Ö°ìÊýÅª¤ËÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
Ï¢Î©Î¥Ã¦¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤Ï¡¢Ï¢µÙÃæ¡¢µÄ°÷½É¼Ë¤Ë¤³¤â¤ê¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¹â»Ô»á¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤Ï¡Ä
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¡ÊX¤è¤ê¡Ë
¡Ö¹â»Ô»á¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¶áÆüÃæ¤ËÆüËÜ¤Î¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
½ËÊ¡¤ËÂÐ¤·¡¢¹â»Ô»á¤Ï´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¿´Ãæ¤ä¤¤¤«¤Ë¡Ä
°ìÊý¡¢ÌîÅÞ¤Ï²¾¤ËÎ©·û¡¦¹ñÌ±¡¦°Ý¿·¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ì¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÄÀÊ¿ô¤ò¾å²ó¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢¡È¶¦Æ®¡É¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÏ¢µÙÃæ¡¢ÀºÎÏÅª¤ËÃÏÊý¤ò²ó¤Ã¤¿¶ÌÌÚÂåÉ½¡£
11Æü¤ÏËüÇî²ñ¾ì¤òË¬¤ì¡¢¶öÁ³²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°Ý¿·¤ÎÆ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤È»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ì¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê²ñÏÃ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¶ÌÌÚ»á¤Ï¡Ä
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¶ÌÌÚÍº°ìÏº ÂåÉ½
¡Ö»ä¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¸øÅÞ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤òÌ³¤á¤ë³Ð¸ç¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
²þ¤á¤Æ¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ë¡È³Ð¸ç¡É¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¶ÌÌÚ»á¤ËÂÐ¤·¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï12Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿Ì±Êü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡Ä
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄ²ÂÉ§ ÂåÉ½
¡Ö¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤ÏÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤Ç¡¢ÅöÁ³¡¢°Ý¿·¤ÎÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤À¤Ã¤ÆÂÐ¾Ý¡×
¤³¤¦ÏÃ¤·¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤È°Ý¿·¤ËÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¡¡
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄ²ÂÉ§ ÂåÉ½
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤«¤éÀ¯¸¢¤ò¤â¤®¼è¤ë¤Î¤Ï½½¿ôÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÌîÅÞ¤¬´èÄ¥¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ß¤¹¤ß¤¹Æ¨¤¹¤Î¤Ï¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÂÖÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
ÌîÅÞ3ÅÞ¤Ï14Æü¤Ë¤â´´»öÄ¹¤Ë¤è¤ë²ÝÂê¤ÎÀ°Íý¤ò¹Ô¤¤¡¢¶á¤¯ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ï¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×À¯ºö¤Ç¹Í¤¨¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¤ÈÎ©·û¤È¤ÏÁÈ¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤â¶¯Ä´¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÈÌîÅÞ¶¦Æ®¡É¤Ï°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤µ¤ÇÛ¤â¡Ä
¹ñÌ±Ì±¼ç¤È¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢14Æü´´»öÄ¹Æ±»Î¤¬²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¤Ï¡Ä
¼«Ì±ÅÞ¡¡ÎëÌÚ½Ó°ì ´´»öÄ¹
¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ê¹â»ÔÁíºÛ¤¬¡Ë¼óÈÉ¡Ê»ØÌ¾¡Ë¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËºÇÂç¸Â¤¤¤ÞÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢êÖ¤òÊ¬¤«¤Ã¤¿¸øÌÀÅÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸øÌÀÅÞ¤¬¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤·¤Æ¤¤¿½°±¡Áª¤ÎÁªµó¶è¤ËÆÈ¼«¸õÊä¤òÍÊÎ©¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡
»ÍÈ¾À¤µªÂ³¤¤¤¿Ï¢Î©¤Î²ò¾Ã¤Ç¡¢²ÃÂ®¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÏÈÁÈ¤ßºî¤ê¡£
³¹¤Î¿Í¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
60Âå½÷À
¡ÖÊÌ¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»ä¤Ï»×¤¦¡£ÍýÇ°¤¬¤â¤È¤â¤ÈËÜÅö¤Ë°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
30Âå½÷À
¡Ö·ë¶É¡¢½¸É¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Í¿ÅÞ¤ÇµïÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«°ì½ï¤Ë¤¤¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¸Â³¦¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×
70ÂåÃËÀ
¡Ö¤¨¤é¤¯ÄäÂÚ´¶¤¬Ä¹¤¤´ÖÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬ºþ¿·¤Ç¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬ÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¯¼£¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡×
¿·¤¿¤ÊÁíÍý¤Î»ØÌ¾Áªµó¤ÏÍè½µ¡¢¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
Ã¯¤¬ÁíÍý¤Ë¡©¡Ö3¤Ä¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡× Âè4¤Î²ÄÇ½À¡ÈÁíÁíÊ¬Î¥¡É¤â¡©
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ç·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¯¸¢¸òÂå¤Î²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢3¤Ä¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ±¤µ¤ó¤Ë»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥Ê¥ê¥ª1¡Ö¹â»ÔÁíÍýÀâ¡×
¥·¥Ê¥ê¥ª2¡ÖÌîÅÄÁíÍýÀâ¡×
¥·¥Ê¥ê¥ª3¡Ö¶ÌÌÚÁíÍýÀâ¡×
Æ£¿¹¾ÍÊ¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤Þ¤º¤Ï¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¼«¸ø¤«¤é¸øÌÀÅÞ¤¬È´¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤µ¤é¤Ëº®ÆÙ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁíÍý¤ÏÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢²ÄÇ½À¤¬¹â¤½¤¦¤Ê½çÈÖ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¹â»ÔÁíÍýÀâ¡×¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤ÎÌîÅÞ¤â¤Þ¤È¤Þ¤é¤º¤Ë¡¢1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç³ÆÅÞ¤¬¼«Ê¬¤ÎÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾å°Ì2¿Í¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ç¹â»ÔÁíºÛ¤ÈÌîÅÄÂåÉ½¤¬Áè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¡À±¹À¤µ¤ó¡§
¤½¤ì¤Ç2²óÌÜ¤â³ÆÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¯¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ°Ê³°¤ÏÌµ¸úÉ¼°·¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£2²óÌÜ¤ÏÂ¿¤¤Êý¤¬¾¡¤Á¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤¬¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ°Ê³°¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ï¡Ö²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬½Ð¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤¬¾¡¤Ã¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¾¯¿ôÃ±ÆÈÀ¯¸¢¤¬È¯Â¤·¤Æ¤â¡¢Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤ÊÀ¯¸¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æâ³ÕÉÔ¿®Ç¤¤¬½Ð¤¿¤é¤¹¤°²Ä·è¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊäÀµÍ½»»¤Ç¤âÄÌ¤·¤¿¤éÇ¯Æâ¤Ë²ò»¶ÁíÁªµó¤È¤¤¤¦Æ°¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤éº£ÅÙ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¸øÌÀÅÞ¤Î±þ±ç¤âÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤éº¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤Ê¶ÉÌÌ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¶ÉÌÌ¤Î¤È¤¤Ë¹â»ÔÁíºÛ¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÊÝ¼éÁØ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤ÆµÄÀÊ¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÀ¼¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡£
À±¹À¤µ¤ó¡§
¤½¤ì¤ÏÁêÅö³Ú´ÑÅª¤Ê¿Í¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÅÔ»ÔÉô¤Î¤«¤Ê¤ê¤Î¿Í¤Ï¸øÌÀÅÞ¤ÎÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÁªµó¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡ÖÊÝ¼éÁØ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÝ¼éÁØ¤Î¤«¤Ê¤ê¤ÎÉôÊ¬¤Ï»²À¯ÅÞ¤Ë¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢º£ÅÙÁªµó¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤ª¤½¤é¤¯ÁêÅö¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÀá¤Ë¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î±þ±ç¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢Ã±½ã»î»»¤·¤Æ¤â¡ÖµÄÀÊ¤Ï20¡Á30¤Ï·Ú¤¯¸º¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤½¤·¤Æ¡¢Æó¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÌîÅÄÁíÍýÀâ¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÌîÅÄÂåÉ½¤Ë°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¤½¤ì¤«¤é¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ê¤É¤ÎÌîÅÞ¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤Ë¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤¹¤Í¡£
À±¹À¤µ¤ó¡§
¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌîÅÞÀ¯¸¢¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤â°Ý¿·¤Î²ñ¤â³ÕÎ½¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¿¤ÀÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¶ÌÌÚÂåÉ½¤ÈÌîÅÄÂåÉ½¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤È¡£¿ô¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤Î¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌîÅÄÂåÉ½¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤ÈÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤«¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤½¤·¤ÆÆ±¤¸¤¯¡¢ÌîÅÞ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤ò¿ä¤¹¡Ö¶ÌÌÚÁíÍýÀâ¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤½¤â¤½¤â¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¾è¤Ã¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
À±¹À¤µ¤ó¡§
¼«Ì±ÅÞ¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤â¿ô¤Ï²áÈ¾¿ô¤ËÃ£¤·¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¯¼£²þ³×°Æ¤ò¼«Ì±ÅÞ¤¬½³¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£À¯¼£²þ³×°Æ¤ò½³¤é¤ì¤¿Â¦¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¸øÌÀÅÞ¤ÏÈ´¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¡Ê¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡Ë¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¾¯¤·¤«¤Ã¤³°¤¤¤Î¤Ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ÈÁÈ¤à¤È¤¤¤¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´Ó¤¯¤Î¤«¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿À¯¸¢¤ÎÃæ¤Ç½ÅÍ×³ÕÎ½¤ò¤ä¤Ã¤Æ½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÂç³Ø½Ú¶µ¡¡ºØÆ£¹¬Ê¿¤µ¤ó¡§
¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
À±¹À¤µ¤ó¡§
¤³¤ì¤Ï°Ý¿·¤Î²ñ¼¡Âè¤Ç¤¹¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬È´¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ë°Ý¿·¤Î²ñ¤¬Æþ¤ë»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¥¦¥§¥ë¥«¥à¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¤Í¡£
¸øÌÀÅÞ¤ÏÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÉ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Ý¿·¤Î²ñ¤ÏÂçºå¤ÎÉ¼¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç°Ý¿·¤Î²ñ¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¥à¡¼¥É¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÅìµþÂç³Ø½Ú¶µ¡¡ºØÆ£¹¬Ê¿¤µ¤ó¡§
¶ÌÌÚÂåÉ½¤¬¤¢¤ó¤ÊÂÖÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¥·¥Ê¥ê¥ª1¤Î¡Ö¹â»ÔÁíÍýÀâ¡×¤¬ÍÎÏ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â·ë¶É°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢À¯¼£¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÄäÂÚ¤·¤Æ¶õÇò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢·ë¶É¡¢¤³¤Î´Ö²æ¡¹¤¬¶ì¤·¤ß¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐºö¤Ê¤É¤¬Á´Á³¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¹ñÌ±¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÉÔËþ¤Ï·ë¶É¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ò·Ç¤²¤ë»²À¯ÅÞ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ê¤É¤Ç¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤ÏÂÇ³«ºö¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ç¯Ã±°Ì¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢ÆüËÜ¤Î²æ¡¹¤â³Ð¸ç¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤¬¤º¤Ã¤ÈÃè¤ËÉâ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
À±¹À¤µ¤ó¡§
ÀÐÇËÁíÍý¤¬Â³Åê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÈÁíÁíÊ¬Î¥¡É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÁíºÛ¤ÈÁíÍý¤¬Ê¬Î¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
28Æü¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¸¢¤Î¤Ê¤¤ÁíÍýÂç¿Ã¤À¤±¤ÎÀÐÇËÁíÍý¤ËÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬ËÜÅö¤ËÌ³¤Þ¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤à¤·¤í¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔËþ¤ò¤â¤Ä¿Í¤¿¤Á¤¬Â¤È¿¤òµ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿Ê£»¨¤ÊÆ°¤¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
