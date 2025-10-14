¡Ú Â¼½Å°ÉÆà ¡Û¡¡·¤É³¤Î·ë¤ÓÊý¡¡¡Ö³§¤µ¤ó¤¤¤Ä¤«¤éÄ³¡¹·ë¤Ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡©¡×¡¡£Ó£Î£Ó¤ËÄÖ¤ë¡¡¡Ö³Ø¹»¤È¤«¤Ç¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Â¼½Å°ÉÆà ¡Û¡¡·¤É³¤Î·ë¤ÓÊý¡¡¡Ö³§¤µ¤ó¤¤¤Ä¤«¤éÄ³¡¹·ë¤Ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡©¡×¡¡£Ó£Î£Ó¤ËÄÖ¤ë¡¡¡Ö³Ø¹»¤È¤«¤Ç¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×
Â¼½Å¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö·¤É³¤Î·ë¤ÓÊý¤¤â¤Á¤ï¤ê¡ªÂ¼½Å¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î·¤É³¤Î·ë¤ÓÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤ÆÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤¤¤Ä¤«¤éÄ³¡¹·ë¤Ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡©¤¢¤ì¤Ã¤Æ³Ø¹»¤È¤«¤Ç¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÂ¼½Å¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤Í¡£¡×¤È¥³¥ß¥«¥ë¤ËÄ³¡¹·ë¤Ó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢»öÌ³½êÆâ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿Ê£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤«¤é¤Ï¡¢Â¼½Å¤µ¤ó¤¬¥Ù¡¼¥¸¥å¤ÎÊÉ¤ÈÃã¿§¤¤¾²¤Î¤¢¤ë¼¼Æâ¤Ç¡¢¾Ç¤²Ãã¿§¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤ÏÀÖ¤¤Ê¸»ú¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Çò¤¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Â¼½Å¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê»öÌ³½ê¤Ê¤Î¤ÇÂ¼½Å¤Ï±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Î¶õ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ËÍè¤¿»ö¤¢¤ëÊý¤¬¤³¤Î¼Ì¿¿¤ß¤¿¤é¡¡¤ªÁ°¡ª¤É¤³¤Ç¡ª²¿¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¡ª¤È»×¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤ÆÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¼½Å¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«º£Æü¤Ï³¤³°¤Î¾¯Ç¯¤ß¤¿¤¤¤Ê»äÉþ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¤è¤¯¤³¤Î·ë¤Ó¤«¤¿½ÐÍè¤ë¤Í¡×¡ÖÄ³¡¹·ë¤Ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡¢Ãæ1¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇËå¤Ë¥Ö¥ÁÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¤è¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï½Ä·ë¤Ó¤«¤Ê¤¡¡Ä·¤¤¬¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤¢¡¼¤Ë¤ã¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë»÷¹ç¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û