14Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÀ¯¶É¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤Ø¤Î·Ù²ü¤«¤é¸á¸å¤ËÆþ¤ê°ìµ¤¤ËÃÍ¤ò²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£
14Æü¤Î½ªÃÍ¤Ï¡¢10Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê1241±ß48Á¬°Â¤¤4Ëü6847±ß32Á¬¤Ç¤·¤¿¡£
10Æü¤Ë¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©À¯¸¢¤«¤éÎ¥Ã¦¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢14Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢À¯¶É¤¬Î®Æ°²½¤¹¤ë·Ù²ü´¶¤«¤éÉý¹¤¤ÌÃÊÁ¤¬Çä¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸áÁ°¤Ï¡¢Àè½µËö¤Ë¡¢»þ´Ö³°¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÎÀèÊª¤¬Âç¤¤¯ÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¤³¤È¤Ç³ô¤òÇã¤¦Æ°¤¤¬Æþ¤ê¡¢²¼¤²Éý¤Ï¸ÂÄêÅª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å¤Ï°ìÅ¾¡¢°ìµ¤¤Ë²¼Íî¤¬¿Ê¤ß¡¢°ì»þ¡¢²¼¤²Éý¤¬1500±ß°Ê¾å¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£