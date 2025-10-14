°½À¥¤Ï¤ë¤«£´ÅÙÌÜ¹ÈÇò»Ê²ñ¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢¥É¥¥É¥¤ò¡×º£ÅÄÈþºù¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤Î£´¿Í
NHK¤Ï14Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î»Ê²ñ¤ò¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê40¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê43¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
NHK¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ï¡¢ÊüÁ÷100Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÀáÌÜ¤Î¹ÈÇò¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î100Ç¯¤â¤¹¤Æ¤¤Ê²»³Ú¤¬»ä¤¿¤Á¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
°½À¥¤ÏNHK¤Ç¤Ï¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÈ¬½Å¤Îºù¡×¤ä¡ÖÀºÎî¤Î¼é¤ê¿Í¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤¤¤À¤Æ¤ó¡ÁÅìµþ¥ª¥ê¥à¥Ô¥Ã¥¯È¸¡Á¡×¡¢µª¹ÔÈÖÁÈ¡Ö¥Ï¥ë¥«¥«¥Ê¥¿¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£º£Ç¯¤Ï½ª³è¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ç¤â¸ì¤ê¤òÌ³¤á¤¿¡£¹ÈÇò¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢2013Ç¯¡ÊÂè64²ó¡Ë¡¢2015Ç¯¡ÊÂè66²ó¡Ë¡¢2019Ç¯¡ÊÂè70²ó¡Ë¤ËÂ³¤¡¢4²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¡Ö6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬·È¤ï¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤±½àÈ÷¤·¤Æ¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢»ä¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æºî¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯»þ´Ö¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢»Ê²ñ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ½Ð¾ì¤µ¤ì¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÂç¤ß¤½¤«¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤À¤ó¤é¤ó¤Î¤Ò¤È¤È¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎÏ¤ÇÊüÁ÷¤òÄÌ¤¸Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¤«¤é½àÈ÷¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Î×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢¥É¥¥É¥¤ò¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤²Î¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤ÏÂç¤ß¤½¤«¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤ë¡£NHK¤Ç¤Ï¡¢2019Ç¯¤«¤é¡ÖÍµÈ¤Î¤ª¶âÈ¯¸«¡¡ÆÍ·â¡ª¥«¥Í¥ª¤¯¤ó¡×¤ÎMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ª¤È¤È¤·¡¢µîÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Æ¤Ã¤¤êµîÇ¯¤Þ¤Ç¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç¯Ëö¤ÎÎ¹¹Ô¤Î¥Û¥Æ¥ëÍ½Ìó¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¿Ø¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤ÏÆ±¤¸¹Åç½Ð¿È¤Ç¿Æ¶á´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢À¤³¦Î¦¾å¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£3²óÌÜ¤Î»Ê²ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
º£ÅÄ¤ÏNHK¤Ç¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£ËÜÇ¯ÅÙÁ°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Îºî¼Ô¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÎºÊ¡¦¾®¾¾Äª¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢¤Î¤ÖÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£¹ÈÇò»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖËÜÇ¯ÅÙÁ°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ÊüÁ÷100Ç¯¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤Ë¤³¤¦¤·¤Æ¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ï¡¢ËèÇ¯²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤ÎÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÁ´¹ñ¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¤½¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ªÍµÈ¹°¹Ô¤µ¤ó¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë2025Ç¯¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤¹¤Æ¤¤Ê1Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¤½¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¯2026Ç¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÅØ¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
ÎëÌÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï2004Ç¯Æþ¶É¤Ç¡¢¡ÖNHK¥Ë¥å¡¼¥¹¤ª¤Ï¤è¤¦ÆüËÜ¡×¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¦¥ª¥Ã¥Á9¡×¡ÖNHK¥Ë¥å¡¼¥¹7¡×¤Ç¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤òÃ´Åö¡£¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï2Ç¯Ï¢Â³2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
NHK¤Ï¡Öº£Ç¯¤â¹ñÆâ¤Ç¤ÏÁê¼¡¤°¼«Á³ºÒ³²¤äÄ¹°ú¤¯Êª²Á¹â¡£³¤³°¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ê¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤Ê¶Áè¤¬Â³¤¯¤Ê¤ÉÀï¸å80Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤â¹ñÆâ³°¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ØÊ¬ÃÇ¡Ù¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Êº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ï»þÂå¡¢À¤Âå¡¢ÀÊÌ¡¢¸ÀÍÕ¡¢¿Í¼ï¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¡¢¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÆÃÊÌ¤ÊÆü¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬²»³Ú¤Ç°ì¤Ä¤Ë¡£¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ïº£Ç¯¤âºÇ¶¯¤ÇºÇ¹â¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆüËÜÃæ¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÆÏ¤±¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤·¤¿¡£