CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë½éÀï¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î¡ÖÃ£¡ßÃ£ÂÐ·è¡×¼Â¸½¤Ø¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌøÄ®Ã£¡ÖÏÃÂê¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Á´ÂÎÎý½¬¡Ê14Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬15Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò2Ï¢¾¡¤·¤Æ¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÈÂÐÀï¡£½éÀï¤ÎÁê¼êÀèÈ¯¤ÏÃ£¹§ÂÀÅê¼ê¡Ê21¡Ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ã£¤È¤Ï7·î31Æü¤ËÂÐÀï¡£5²ó5¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤µ¤»¡¢ÇòÀ±¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂÐÀïÁ°¡¢Ã£¤Ï¡ÖËÜÅö¤ÎÃ£¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¾¡Éé¤òÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È·Ù²ü¤¹¤ëÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Ì¾Á°¤ËÆ±¤¸´Á»ú¤¬Æþ¤ëÌøÄ®Ã£¡Ê28¡Ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»î¹ç¤ÏÌøÄ®¤¬Âè2ÂÇÀÊ¤ËÆóÎÝ¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã£¹§ÂÀVSÌøÄ®Ã£¤Î¡ÖÃ£¡ßÃ£ÂÐ·è¡×¤Ï¤³¤Î¤È¤°ÊÍè¡¢2ÅÙÌÜ¡£14Æü¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤ÀÌøÄ®¤Ï¡ÖÏÃÂê¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¸å¡¢¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÍî¤Á¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢Äã¤á¤È¹â¤á¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÎÂÇ¤Ä¤Ù¤µå¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°ìÈ¯¤Ç¤È¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Åê¼ê¡×¤È·Ù²ü¤·¤¿¡£