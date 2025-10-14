¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌîÂ¼Í¦¡¢ÀîÀ¥¹¸¤Î¡ÖÉúÊ¼¡×¤Ë·Ù²ü¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò´äËÜ»á¤¬Å¸Ë¾¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡Öã·Æ£Í§µ®ºÈ¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼³ÎÎ©¤¬Âç¤¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¸µ¥¨¡¼¥¹¤Î´äËÜÊÙ»á¤Ï14Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡¢15Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡´äËÜ»á¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖßõÎõ¡Ê¤·¤ì¤Ä¡Ë¤ÊÍ¥¾¡Áè¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ã±ÆÈºÇ²¼°Ì¤â·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÀïÎÏ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¹¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¼õ¤±¿È¤ËÎ©¤Æ¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ï¤Ä¤±Æþ¤ë·ä¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÏ¢¾¡¤·¤ÆÆÍÇË¡£¡ÖÃ£¤ò²¹Â¸¤Ç¤¤¿¤Î¤¬Âç¤¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡Ö1ÀïÌÜ¡¢2ÀïÌÜ¤Î¤É¤Á¤é¤«¤ò°ì¤Ä¾¡¤Ä¤À¤±¤Ç¡¢¤â¤Ä¤ì¤Ë¤â¤Ä¤ì¤µ¤»¤ëµ¤ÇÛ¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢ã·Æ£Í§µ®ºÈ¤¬2ÀïÏ¢Â³¤Ç¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¡¢¡Ö¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤òÅÄÃæÀµµÁ¤ËÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤ó¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌîÂ¼Í¦¤äÀîÀ¥¤Î¡ÖÉúÊ¼¡×2¿Í¤¬µ¡Ç½¤¹¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿ÌøÄ®¡¢ËÒ¸¶ÂçÀ®¤ä»³Àî¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÎÏ¿Ø¤ÎÂÇ¼Ô¤¬¡Öµ±¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È·Ù²ü¤¹¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂÇ¼Ô¤ò¡Ö1¡¢2»î¹çÌÜ¤òÌ²¤é¤»¤¿¤é3»î¹çÌÜ°Ê¹ß¤Ë¾Ç¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡µîÇ¯¤â¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¿Ê½Ð¤·¡¢ÇÔ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡Ö´ñºö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡¢¡Ö²¿¤ò¤·¤Ç¤«¤¹¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡£¤·¤Ç¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢OBÌÜÀþ¤ÇºÇ¸å¤òÄù¤á¤¿¡£